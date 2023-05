Mamy zdjęcia!

Przepiękna Agata reprezentuje Toruń w finale Miss Polski! Od 21-latki nie można oderwać wzroku

Hipnotyzuje pięknym uśmiechem, nie kryje swojego przywiązania do Torunia i miłości do zwierząt. Mowa o 21-letniej Agacie Wendorff, która awansowała do finału Miss Polski 2023. - Z dumą będę reprezentować województwo kujawsko-pomorskie, miasto Toruń - podkreśla Agata. Zobaczcie jej przepiękne zdjęcia na se.pl!