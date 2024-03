O sprawie potężnego karambolu na S10 pisaliśmy w tym miejscu. Śmierć poniósł kierowca ciężarówki. Choć do tragedii doszło we wtorek (5 marca 2024) ok. godziny 17:15, to utrudnienia dla kierowców występują do tej pory.

- Obecnie na tym odcinku jest wprowadzony ruch wahadłowy, natomiast droga wkrótce zostanie całkowicie zablokowana z uwagi na konieczność usunięcia pojazdów ciężarowych wraz z przewożonym ładunkiem. Zalecamy objazd DK15 na Inowrocław (kierunek Poznań) lub DK15 na Toruń, a następnie wjazd na A1 w Lubiczu (kierunek Gdańsk). Utrudnienia mogą potrwać około 4 godzin - przekazała przed godziną 9:00 asp. Dominika Bocian z zespołu prasowego KMP w Toruniu.

Straszny wypadek na S10 w Toruniu. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami

Tragiczny wypadek na S10 w Toruniu. Co tam się stało? Ustalenia policji

Aspirant Dominika Bocian przekazała nam najnowsze ustalenia policyjne w tej sprawie. - Kierujący osobowym peugeotem z nieustalonych dotąd przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu, zderzył się z ciężarowym manem z naczepą, który następnie uderzył w kolejnego mana z naczepą, w busa renault oraz w ciężarowego mercedesa z naczepą - wyjaśniła funkcjonariuszka.

- Kierujący pierwszym wymienionym ciężarowym manem, 48-letni mężczyzna zmarł, 3 osoby trafiły do szpitala. Prowadzone w tej sprawie śledztwo ustali okoliczności i przyczynę tego tragicznego w skutkach zdarzenia - podsumowała oficer prasowa toruńskiej komendy.

Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia. Do tematu będziemy wracać w naszym serwisie. Policjanci apelują do kierowców i pieszych o ostrożność. Warto zdjąć nogę z gazu i dokładnie obserwować otoczenie.

