Co dalej?

Pracownicy UMK w Toruniu domagają się podwyżek! "Inni dostali w tysiącach, a my nic"

Ten budynek to stara, ładna willa. Stoi na obrzeżu Torunia od dobrych 100 lat. To obok niej powstała szkoła, a potem kościół fundacji Lux Veritatis. Jej prezesem i założycielem jest ojciec Tadeusz Rydzyk. Historia tego miejsca jest bardzo ciekawa. Najpierw z willi zniknęli mieszkańcy, potem nagle rozpoczął się jej remont. Nasi dziennikarze ustalili, że willa i kilka działek, które należały do miasta Torunia są teraz własnością fundacji. Nasz reporter, który badał sprawę nie ukrywał zaskoczenia, gdyż na willę i ziemię nie było przetargu. Dziś już wiemy, dlaczego stało się tak, a nie inaczej.

Zobacz też: Pyszności od Rydzyka rozpływają się w ustach, a ceny w jego lokalu szokują. Poznaliśmy sekret

Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami. Tak Rydzyk robi interesy z władzami Torunia

Rydzyk dostał upragnioną willę. Wiemy, co Toruń dostał w zamian

Rzeczniczka prezydenta Torunia Michała Zaleskiego Malwina Jeżewska Malwina Jeżewska poinformowała nas, że Gmina dokonała zamiany trzech działek (nr 123/2, 124/5 i 124/6 z obr. 22) na 5 lokali mieszkalnych Redemptorystów przy ul. Ogrodowej 19 w Toruniu. Numeracja działek zdezaktualizowała się z uwagi na wtórne podziały.

- W oparciu o tę transakcję uzyskaliśmy majątek wartości 934 tys. zł, przekazując majątek wartości 892 tys. zł - co ważne - bez dopłaty z naszej strony (różnica 42 tys. in plus dla GMT) - czytamy w pisemnej informacji od pani rzecznik.

Ta zamiana wzbudza dużo emocji. Dlatego w galerii publikujemy zdjęcia bloku, w którym znajduje się 5 mieszkań, które miasto dostało za willę i spory kawałek ziemi. Każdy może ocenić, kto zrobił lepszy interes - władze miasta z prezydentem Michałem Zaleskim (71 l.) czy też fundacja ojca Tadeusza Rydzyka (79 l.).

Tak zmieniał się ojciec Tadeusz Rydzyk. Zobacz archiwalne i współczesne zdjęcia ojca dyrektora