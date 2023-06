Ceny owoców i warzyw wystrzeliły do góry. To zestawienie sprawi, że złapiecie się za głowę

Martwe zwierzę zostało znalezione 9 maja 2023 roku, około godziny 18:00 na podmokłym terenie w kompleksie leśnym, przy ul. Aleja Leśna w Brodnicy. Pies został zabity w okrutny sposób. W tej sprawie policja zamieściła komunikat na swojej stronie internetowej. Dzięki licznym sygnałom ze strony mieszkańców, a także skrupulatnej analizie zabezpieczonych dowodów oraz nagrań z monitoringów, funkcjonariusze wytypowali podejrzanego, którym był 32-letni mężczyzna z Brodnicy.

- Pan Jarosław przeczytał ogłoszenie w sprawie tego psa. Treść ogłoszenia była następująca: Oddam psa w dobre ręce i dam 200 złotych ma karmę - mówi "Super Expressowi" jeden z brodnickich śledczych. - Pan Jarosław wziął pieniądze i zabił psa - dodaje.

W czwartek (1 czerwca 2023 r.) mężczyzna został zatrzymany. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie został przesłuchany i usłyszał zarzut. Podejrzany odpowie za zabicie psa ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Rejonowa w Brodnicy zastosowała wobec podejrzanego policyjny dozór, w ramach którego zobowiązała go do stawiennictwa w jednostce policji 7 razy w tygodniu oraz do poręczenia majątkowego w wysokości 800 zł.

