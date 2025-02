Rewolucja w popularnym polskim mieście. Na jej czele stoi prezydent

105 lat niezwykłej historii! Życie pani Zofii to gotowy scenariusz na film

Spis treści

Prezydent Torunia o promocji i inwestycjach

- Promocja miasta jest jednym z ważnych dla mnie obszarów, ale pamiętajmy, że najbliższe lata to inwestowanie, inwestowanie i jeszcze raz inwestowanie, które ma stworzyć dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, mieszkania, pracy i życia w Toruniu - zdecydowanie zaznacza na początku rozmowy z naszym dziennikarzem Paweł Gulewski

Wszyscy dobrze wiemy, że zwiększona liczba turystów przekłada się na większe zyski branży turystycznej. Korzystają na tym również miejskie instytucji kultury, które chętnie odwiedzane są przez mieszkańców miasta, regionu i kraju. Liczymy również na to, że wraz z rozwojem Metropolii Toruńskiej będziemy rozwijali ofertę turystyczną i kulturalną na jej obszarze - dodaje prezydent Gulewski

Jarmark, Sylwestrowa Moc Przebojów i walentynki w Toruniu

Wszystko zaczęło się w listopadzie ubiegłego roku od Toruńskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Na wszystkich ulicach otaczających toruńska starówkę w weekendy trudno było znaleźć miejsce parkingowe. Turyści którzy przyjechali do Torunia byli zachwyceni.

Potem był Sylwester z Polsatem. Takiej imprezy w Toruniu jeszcze nie było. Nawet ci, którzy nie byli zwolennikami występu króla disco polo Zenka Martyniuka na toruńskim rynku, po imprezie przyznawali, że wydarzenie było ogromnym sukcesem promocyjnym Torunia. Galeria ze zdjęciami znajduje się pod tekstem!

- Rozważamy możliwość ponownej realizacji tego spektakularnego wydarzenia, które - przypomnę - cieszyło się największą oglądalnością spośród wszystkich realizowanych wydarzeń telewizyjnych w ostatni dzień 2024 roku. Pokazaliśmy piękno toruńskiej starówki i znakomicie wykorzystaliśmy okazję do promocji naszego miasta. Na razie żadne decyzje nie zapadły, ale podkreślam, że jesteśmy gotowi do prowadzenia rozmów i ponownego zrealizowania "Sylwestrowej Mocy Przebojów" - mówi dumnym głosem prezydent Torunia

Wiadomo, że zarówno władze Polsatu, jak i miasto Toruń, chce podpisać umowę na zorganizowanie sylwestrowego szaleństwa w tym roku. Kolejna duża impreza przyszła do Torunia w walentynki.

"Zależy mi, żeby zachwycali się przez cały rok"

- Zależy mi na tym, aby turyści zachwycali się naszym miastem przez cały rok. Dobrze wiemy, że Toruń jest pięknym miastem. Toruń potrzebuje nowego podejścia w zakresie promocji miasta. Pracujemy nad tym, aby zarówno mieszkańcy, jak i turyści korzystali z bogatej oferty wydarzeń, działań kulturalnych i nie tylko. Zależy nam, aby zachwycali się naszym miastem przez cały rok - mówi prezydent Gulewski

- Dlatego w ostatnich miesiącach realizujemy wydarzenia, których nie było wcześniej na kulturalnej mapie miasta lub też zmieniliśmy ich formułę. Toruńskie walentynki - zainteresowanie nimi, zarówno ze strony mieszkańców, jak i osób, które przyjechały do naszego miasta na tzw. "city break" pokazały, że obraliśmy dobry kierunek i zapewniam, że to dopiero początek zmian w tworzeniu oferty. Ale zależy nam również na tym, aby pojawiły się u nas nowe wydarzenia: kulturalne czy sportowe, które potwierdzą co pokazała "Sylwestrowa Moc Przebojów 2024", że jesteśmy gotowi na produkcję dużych i znaczących eventów - dodaje

Nie samą promocją Toruń żyje. Oczkiem w głowie Pawła Gulewskiego jest Toruńska Karta Miejska JO.

- Rozważamy wprowadzenie dodatkowych bonusów dla mieszkańców i turystów w zakresie korzystania z oferty instytucji działających w Toruniu. Jednym z kroków jest wprowadzenie Karty Miejskiej JO, dzięki której mieszkańcy czy turyści, nie tylko będą mogli od 1 marca br. kupować bilety komunikacji miejskiej, opłacać parkowanie, ale również korzystać ze zniżek do miejskich, a w przyszłości także samorządowych, instytucji kultury czy partnerów zewnętrznych - tak uzasadnia wprowadzenie Karty Miejskiej w Toruniu prezydent miasta.

2026 rok przyniesie kolejne wyzwania w życiu Torunia. To m.in.:

Halowe MŚ w lekkiej atletyce

Powrót festiwalu Skyway