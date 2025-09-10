Rosyjskie drony nad Polską. Prezydent reaguje. Apeluje o dwie rzeczy

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2025-09-10 9:31

Z oficjalnego komunikatu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych dowiedzieliśmy się, że w trakcie ataku Rosji na terytorium Ukrainy, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony agresora. W związku z niepokojącymi wydarzeniami, komunikat do mieszkańców Torunia skierował prezydent Paweł Gulewski.

  • W godzinach porannych w Wyrykach pod Włodawą doszło do incydentu, w wyniku którego szczątki niezidentyfikowanego obiektu, określanego jako dron.
  • Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w nocy, że w trakcie ataku Rosji na terytorium Ukrainy, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony armii Władimira Putina.
  • W związku z powyższym, apel do mieszkańców skierował prezydent Torunia Paweł Gulewski. Szczegóły podajemy na se.pl.

Rosyjskie drony nad Polską. Komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

- Uwaga, w trakcie dzisiejszego ataku Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, nasza przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez obiekty typu dron. Trwa operacja, której celem jest identyfikacja i neutralizacja obiektów. Na polecenie Dowódcy Operacyjnego RSZ zostało użyte uzbrojenie i trwają czynności służb mające na celu odnalezienie zestrzelonych obiektów - napisano w oficjalnym, nocnym komunikacie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Prezydent Torunia: Apeluje o zachowanie spokoju

Głos w tej sprawie zabrał prezydent Torunia Paweł Gulewski. - W związku z ostatnimi wydarzeniami na wschodniej granicy Polski apeluję o zachowanie spokoju i szczególną ostrożność wobec fałszywych informacji. Proszę, abyście opierali się wyłącznie na oficjalnych komunikatach samorządu, rządu i Wojska Polskiego - przekazał gospodarz grodu Kopernika.

Lokalny polityk dodał, że jest w stałym kontakcie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim oraz przedstawicielami służb. - Premier, Prezydent, Minister Obrony Narodowej są w stałym kontakcie. Według komunikatów strony wojskowej nic nie wskazuje obecnie na zagrożenie dla mieszkańców naszego województwa. Śledźcie proszę tylko oficjalne informacje kanałów wojskowych i administracyjnych - przekazał wojewoda Michał Sztybel.

Sytuację na bieżąco monitorujemy w "Super Expressie".

