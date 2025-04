i Autor: Ciechocinek-uzdrowisko

Warto wiedzieć

Sanatorium dla każdego? NFZ zmienia zasady leczenia uzdrowiskowego. Te osoby skorzystają

To już pewne! Leczenie uzdrowiskowe w Polsce przejdzie gruntowną reformę, bowiem od 1 lipca 2025 roku dzięki nowemu rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia, szerszy dostęp do terapii uzyskają kolejne osoby, które przez lata były niemalże wykluczone z turnusów. To przełomowa zmiana, na którą środowisko medyczne i pacjenci czekali od lat.