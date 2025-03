Wspólny wyjazd do sanatorium z małżonkiem? NFZ rozwiewa wątpliwości

Autor:

Czy można jechać do sanatorium z mężem lub żoną?

Sanatoria od lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród osób, które potrzebują odpoczynku i zadbania o swoje zdrowie pod okiem profesjonalistów. Zazwyczaj turnusy tego typu wiążą się z wyjazdem nawet na drugi koniec Polski i nieobecnością przez około 3 tygodnie. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zastanawia się, czy jest możliwość skorzystania z wyjazdu do sanatorium z partnerem. Jakie zasady obowiązują w tej kwestii?

Wniosek o wspólny wyjazd do sanatorium dla małżeństwa. NFZ wyjaśnia

Dla wielu potencjalnych pacjentów uzdrowiskowych istotną kwestią jest fakt, czy na turnus mogą pojechać wspólnie z ukochanym partnerem. Okazuje się, że jest to jak najbardziej możliwe, lecz oprócz e-skierowania, które wystawia lekarz, pacjent musi dostarczyć do ośrodka pisemną prośbę o połączenie dwóch wniosków sanatoryjnych.

Wielu seniorów chce być podczas kuracji z bliską osobą, móc liczyć na jej pomoc, wspólną podróż i wsparcie. Jeśli otrzymujemy pisemną prośbę (bo e-skierowanie wysyła lekarz, który je wystawia) o połączenie dwóch wniosków sanatoryjnych, staramy się do takich próśb przychylać i wówczas – szczególnie jeśli skierowania wpłynęły do Funduszu w tym samym dniu i przyszli kuracjusze mają ten sam profil leczenia – jest szansa na wspólny wyjazd. W pierwszej kolejności jednak, zawsze decydują względy medyczne, a dopiero później - wyjaśniała w rozmowie z "Faktem" Anna Leder, która pracuje w wojewódzkim oddziale NFZ w Łodzi, Fakt.pl.

Jak uzasadnić wspólny wyjazd do sanatorium

Wspólny wyjazd do sanatorium NFZ może być dla wielu bardzo ważną kwestią - jak więc uzasadnić swoją prośbę na piśmie do danej placówki? Z pewnością warto poruszyć aspekt wzajemnego wsparcia emocjonalnego, które może poprawić i przyspieszyć cały proces leczenia oraz regeneracji. Dla wielu osób pobyt w uzdrowisku z partnerem może być także motywacją do terapii. Dodatkowo nie zapominajmy, iż wspólny turnus to również lepsze samopoczucie psychiczne, pomoc w codziennych obowiązkach i większy komfort pobytu.

Oczywiście powyższe uzasadnienia mają charakter ogólnych przykładów, a ostateczna decyzja o przyjęciu pary do ośrodka sanatoryjnego należy tylko i wyłącznie do konkretnej placówki.

