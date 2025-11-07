Toruń rezygnuje z festiwalu. Pokochały go tysiące turystów

2025-11-07 10:29

Toruń rezygnuje z festiwalu Skyway? Takie rewelacje przekazuje lokalny serwis "Oto Toruń". Wszystko wskazuje na to, że władze grodu Kopernika chcą rozwijać Festiwal NADA, a to oznacza koniec imprezy, kojarzonej przede wszystkim z instalacjami świetlnymi.

  • Festiwal Skyway był wizytówką Torunia od 2009 roku. Choć w ostatnich latach mieszkańcy i goście zwracali uwagę, że "to już nie to samo, co na początku", to tysiące turystów i tak pojawiało się na starówce.
  • W 2025 roku instalacje świetlne nie zdominowały serca grodu Kopernika. Mieszkańcy zastanawiali się, czy impreza powróci rok później. "Oto Toruń" donosi, że Paweł Gulewski i jego ludzie "postawili krzyżyk" na Skyway.
  • Równolegle władze miasta chcą rozwijać inny festiwal, na którym pojawiają się gwiazdy z pierwszych stron gazet.

Toruń: Koniec festiwalu Skyway?

15. edycja Bella Skyway Festival w Toruniu odbyła się w 2024 roku. Organizatorzy przygotowali m.in. efektowny mapping na Collegium Maximum, a naszym rozmówcom podobał się również spektakl Lithos - niezwykłe, podniebne widowisko wizualno-muzyczne, które łączyło w sobie elementy koncertu, akrobatyki i świetlnego show. Wydawało się, że po latach marazmu, Skyway powrócił na dobre tory. Tymczasem nowy prezydent Paweł Gulewski zdecydował, że festiwal będzie się odbywał co dwa lata. 7 listopada, lokalny serwis "Oto Toruń" przekazał, że te ustalenia są nieaktualne.

Dziennikarz "Oto Toruń" cytuje w materiale wiceprezydenta Adama Szponkę. - Czy będziemy organizować Bella Skyway? Nie potwierdzam, ale też nie zaprzeczam, lecz moim zdaniem lepiej mieć dobrze przygotowaną „Nadę” niż dokładać kolejną imprezę - mówił samorządowiec. 

Festiwal NADA to muzyczne wydarzenie, podczas którego publiczność może podziwiać największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. W 2025 roku do grodu Kopernika przyjechali:

  • Kaśka Sochacka
  • Krzysztof Zalewski
  • Kortez
  • Daria ze Śląska

Na ten moment wszystko wskazuje na to, że NADA będzie "oczkiem w głowie" lokalnych władz. Oficjalnego potwierdzenia jeszcze nie ma, ale na urzędowych korytarzach już słychać, że "klamka zapadła".

