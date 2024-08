Bella Skyway Festival 2024 w Toruniu: Świetlne show opanowało gród Kopernika. Mamy zdjęcia instalacji

Bella Skyway Festival 2024 w Toruniu rozpoczęty

Wtorkowy wieczór to początek 15. Bella Skyway Festival w Toruniu. Pierwszy dzień przyciągającego tłumy festiwalu przyniósł m.in. Anielską Plażę i pokazowy mecz z udziałem Mirosława Ziętarskiego, Anety Rygielskiej oraz Adriana Miedzińskiego. - Toruń jest najpiękniejszym miejscem na świecie, a przez najbliższe dni również najbardziej rozświetlonym - powiedział Marcin Czyżniewski z Rady Miasta Torunia. Uczestników powitali również prezydent Paweł Gulewski i wiceprezydent Adam Szponka. Na terenie festiwalu widzieliśmy m.in. byłego prezydenta Michała Zaleskiego. Co w tym roku na liście z propozycjami?

- Będzie okazja, aby pograć w siatkówkę, aby zobaczyć najnowsze samochody wodorowe, czy elektryczne, ale przede wszystkim to okazja do spotkania ze sztuką, a ta w Toruniu przez duże "S". Wśród propozycji m.in. Łukasz Kosela i jego team, wyjątkowy mapping na Collegium Maximum, przygotowany w technologii rzeźby i fotografii poklatkowej. Niezwykle pracochłonne i artystyczne dzieło - powiedział nam Przemysław Draheim z Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

- Program jest urozmaicony. Jako organizatorzy zawsze podkreślamy, że program to nie jest tylko to, co przygotowują organizatorzy. To jest spotkanie z artystami, ich wrażliwością i zaproszenie do ich świata. Każdy chce przekazać coś innego. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Torunia i goście skorzystają i coś wzruszającego z tego wyciągną - dodał nasz rozmówca.

Naszym dziennikarzom udało się porozmawiać z kilkoma uczestnikami imprezy. - Collegium Maximum i pokaz na Wiśle rzeczywiście fajne, ale wolałem jak cała ulica Szeroka była oświetlona. Wtedy robiło to większe wrażenie. Nie jest źle, ale liczyłem na więcej. Warto się przekonać samemu - powiedział nam pan Patryk.

Zdjęcia z pierwszego dnia Bella Skyway Festival 2024 prezentujemy w galerii. W kolejnych dniach pojawią się kolejne materiały, dotyczące festiwalu! W naszym serwisie znajdziecie również informacje o zmianach w organizacji ruchu drogowego, parkingach i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.