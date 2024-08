Bella Skyway Festival 2024: Darmowe atrakcje, harmonogram, plan wydarzeń, utrudnienia i zmiany w Toruniu

Bella Skyway Festival 2024 w Toruniu: Początek już 20 sierpnia

Toruńska impreza co roku przedstawia niezwykłe zabawy światłem, a jej tłem są budynki gotyckiej starówki i zielone tereny wokół. Bella Skyway Festival przyciąga tłumy i nie inaczej będzie w sierpniu 2024 roku. 18 świetlnych instalacji z 9 państw świata w trzech obszarach na terenie miasta: Zespole Staromiejskim, Bulwarze Filadelfijskim, Dolinie Marzeń oraz mapping i gra świateł na obszarze Zamku Dybowskiego, a do tego strefa foodtrucków, nocny turniej siatkówki „Anielska Plaża” i strefa Toyota Bednarscy - takie propozycje organizatorzy mają dla mieszkańców grodu Kopernika i gości.

- Będzie okazja, aby pograć w siatkówkę, aby zobaczyć najnowsze samochody wodorowe, czy elektryczne, ale przede wszystkim to okazja do spotkania ze sztuką, a ta w Toruniu przez duże "S". Wśród propozycji m.in. Łukasz Kosela i jego team, wyjątkowy mapping na Collegium Maximum, przygotowany w technologii rzeźby i fotografii poklatkowej. Niezwykle pracochłonne i artystyczne dzieło - powiedział nam Przemysław Draheim z Toruńskiej Agendy Kulturalnej.

Tak wyglądał Bella Skyway Festival 2023 w Toruniu. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami

Bella Skyway Festival 2024 w Toruniu: Zmiany w organizacji ruchu, atrakcje, plan wydarzeń

Bella Skyway Festival 2024 potrwa od 20 do 24 sierpnia. Świetlne prace z całego świata możecie podziwiać od 20:30 do północy. Przemysław Draheim podkreśla, że na liście artystów mamy m.in. tych z Japonii i Paragwaju. - Program jest urozmaicony. Jako organizatorzy zawsze podkreślamy, że program to nie jest tylko to, co przygotowują organizatorzy. To jest spotkanie z artystami, ich wrażliwością i zaproszenie do ich świata. Każdy chce przekazać coś innego. Mamy nadzieję, że mieszkańcy Torunia i goście skorzystają i coś wzruszającego z tego wyciągną - mówi Draheim.

Co ważne - większość atrakcji tegorocznego Skyway jest darmowa. Jedyną płatną atrakcją festiwalu będzie spektakl "Lithos" na Przystani Toruń, który przygotowuje hiszpańska grupa artystów Voala Company. Do tej pory spektakl mogli obejrzeć tylko widzowie dużego teatralnego festiwalu w Rumunii. Podniebne widowisko wizualno-muzyczne połączy w sobie elementy koncertu, akrobatyki i świetlnego show. Ta magiczna kombinacja muzyki, ruchu i światła stworzy niezapomniany efekt, który zachwyci zarówno młodszych, jak i starszych widzów - każdego dnia festiwalu o godz. 20:30. Bilety na spektakl można zakupić na stronach eBilet.pl oraz KupBilecik.pl w cenie 20 złotych (dzieci do lat 5. wchodzą bezpłatnie).

- Spektakl bazuje na miksie różnych dziedzin artystycznych, np. muzyki na żywo, muzyki do tańca, akrobatyki, zawiera elementy np. cyrku i na tym polega wyjątkowość tego spektaklu, że łączy wiele dziedzin artystycznych, jak również artystów z Kolumbii, Grecji, Argentyny, Katalonii, Hiszpanii. Także jest to naprawdę wielokulturowa grupa, zawierająca wiele elementów folkloru z Wysp Karaibskich - zachęca Gaston Louis Iungman z grupy Voala Company. Szczegóły program dostępny jest w tym miejscu.

Parkingi i komunikacja miejska podczas festiwalu Skyway w Toruniu

W związku z organizacją 15. Bella Skyway Festival w dniach 20-24 sierpnia 2024 r. zmianie ulegnie organizacja ruchu:

ulica Bydgoska – zamknięcie od skrzyżowania z ulicą Chopina na wysokości Ogrodu Zoobotanicznego do Bulwaru Filadelfijskiego w godzinach 19:00-24:00;

Bulwar Filadelfijski – zamknięcie od skrzyżowania z ulicą Bydgoską do skrzyżowania z ulicą Łazienną w godzinach 19:00-24:00, wyjazd w lewo do ulicy Przedzamcze;

Ślimak Getyński – całkowite zamknięcie w godzinach 19:00-24:00 z zaporą obsługiwaną przez funkcjonariuszy Policji;

Aleja 500-lecia Torunia – zamknięcie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Chopina do ulicy Popiełuszki w godzinach 19:00-22:00;

Księdza Jerzego Popiełuszki – zamknięcie od skrzyżowania z ulicą Bydgoską do zjazdu na teren Przystani Toruń w godzinach od 19:00-22:00;

Rybaki – zmiana organizacji ruchu: wprowadzony ruch dwukierunkowy z dojazdami do posesji.

- By ułatwić widzom dotarcie na festiwal, wprowadzone zostaną dodatkowe kursy miejskich tramwajów i autobusów. Warto też wiedzieć, gdzie są parkingi buforowe - przekazują przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia. Władze grodu Kopernika zachęcają do korzystania z parkingu P&R.

PARKINGI BUFOROWE - Rubinkowo P&R i Olimpijska P&R

Bilet P&R dobowy (6,80 zł) - uprawnia do korzystania z parkingu oraz wielokrotnych przejazdów do 2 osób wszystkimi środkami komunikacji miejskiej w Toruniu, wyłącznie w czasie postoju pojazdu na parkingu, nie dłużej niż w okresie ważności biletu P&R, tj. doby parkingowej (do 24 godz.).

Bilet P&R rodzinny (11,00 zł) - uprawnia do korzystania z parkingu oraz wielokrotnych przejazdów do 6 osób wszystkimi środkami komunikacji miejskiej w Toruniu, wyłącznie w czasie postoju pojazdu na parkingu, nie dłużej niż w okresie ważności biletu P&R, tj. doby parkingowej (do 24 godz.).

Bilet P&R turystyczny (45,00 zł) - uprawnia do korzystania z parkingu oraz wielokrotnych przejazdów do 6 osób wszystkimi środkami komunikacji miejskiej w Toruniu, wyłącznie w czasie postoju pojazdu na parkingu, nie dłużej niż w okresie ważności biletu P&R, tj. do 72 godz., licząc od wjazdu na parking.

RUBINKOWO Park&Ride ul. Dziewulskiego

Dojazd na festiwal i powrót autobusami linii nr 15, 30, 111, 115 i linii specjalnej O-1

Odjazdy z Rubinkowo P&R w godz. 19 – 21

linia nr 15 - (wtorek - piątek) o godz. 19:08, 19:38, 20:23, 21:08, 21:53, 22:30

(sobota) o godz. 19:38, 20:23, 21:08, 21:53,

linia nr 111 o godz. 19:20, 20:29, 21:17,

linia nr 115 o godz. 19:40, 20:25, 21:45,

linia nr 30 o godz. 19:35, 19:55, 20:11, 20:20, 20:31, 20:55, 21:31,

linia nr O-1 o godz. 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:37,

Odjazdy z Al. Solidarności w kierunku Rubinkowo P&R po godz. 22:00

linia nr 111 o godz. 22:31

linia nr 115 o godz. 22:15, 22:37

linia nr 30 o godz. 22:02, 22:40, 23:13, 0:13

linia nr O-1 o godz. 22:35, 22:55, 23:20, 23:45, 0:05,

OLIMPIJSKA Park&Ride

Dojazd na festiwal i powrót tramwajami linii nr 1, 5 i 6.

Odjazdy z Olimpijska P&R w godz. 19 - 21

linia nr 1 o godz. 19:18, 20:05, 20:48, 21:07, 21:33,

linia nr 5 o godz. 19:44, 19:53, 20:00, 20:10, 20:15, 20:38, 20:50, 21:13, 21:23, 21:40,

linia nr 6 o godz. 19:37, 20:22, 21:07, 21:55

Odjazdy z Al. Solidarności w kierunku Olimpijskiej P&R po godz. 22:00

linia nr 1 o godz. 22:08, 22:37, 23:20, 23:33, 23:58

linia nr 6 o godz. 22:56, 23:23, 23:40, 0:26

Odjazdy z Pl. Rapackiego w Olimpijska P&R po godz. 22:00

linia nr 5 o godz. 22:14, 22:32, 22:42, 22:56, 23:12, 23:27, 23:47, 0:02, 0:17

PARKING BUFOROWY - CT Park ul. Bydgoska

Bilet rodzinny 11 zł - uprawnia do korzystania z komunikacji miejskiej do 5 osób od godz. 18.00 do godz. 01.00. Parking jest niestrzeżony i czynny od godz. 18.00 do godz. 00.30.

Dojazd na festiwal i powrót tramwajami linii nr 3 i 5. Tramwaje z przystanku Przybyszewskiego odjeżdżać będą od godz. 19:30 co ok. 10 minut.

Odjazdy z Pl. Rapackiego w kierunku parkingu po godz. 22:00 (dojazd do przystanku Reja).

linii nr 3 o godz. 22:18, 22:34, 22:48, 23:04, 23:22, 23:31, 23:48, 0:18,

linii nr 5 o godz. 22:16, 22:29, 22:44, 23:01, 23:31, 23:41, 23:51, 23:56, 0:06, 0:31

DODATKOWE KURSY TRAMWAJÓW:

Dojazd na festiwal - odjazdy tramwajów linii nr 3 i 6 z pętli Heweliusza:

linii nr 3 o godz. 19:58, 20:13, 20:23, 20:43, 20:53

linii nr 6 o godz. 19:35, 20:20

Powroty z Al. Solidarności po godz. 22:00 w kierunku Heweliusza

linii nr 6 o godz. 22:15, 22:40, 22:50, 23:45

Powroty z Pl. Rapackiego po godz. 22:00 w kierunku Heweliusza

linia nr 3 o godz. 22:05, 22:17, 22:38, 22:47, 23:16, 23:02, 23:32, 23:52, 0:12

Dodatkowe kursy linii nr 4 z Odrodzenia po godz. 22:00.

kierunek Elana o godz. 22:13, 22:51, 23:21, 23:33, 0:06

kierunek Uniwersytet o godz. 22:17, 22:38, 22:51, 23:30, 23:59, 0:11

DODATKOWE KURSY AUTOBUSÓW

Dojazd na festiwal:

linia nr 21 z pętli Poznańska o godzinie 20:15

linia nr 27 z pętli Wrzosy I o godz. 20:05 tylko do Al. Solidarności

linia nr 30 z pętli Nad Strugą o godz.: 19.45 i 19:55

Powroty:

Odjazdy z Odrodzenia przy Cinema City:

linia nr 11 w kier. Czerniewic o godz. 23:10 i 00:10

linia nr 21 w kier. Podgórza o godz. 23:10 i 00:10

Odjazdy z pl. Rapackiego:

linia nr 27 w kier. Wrzosów o godz. 23:13 i 00:13

Odjazdy z Placu św. Katarzyny:

linii nr 30 w kier. os. Nad Strugą o godz. 23:10 i 00:10.

Przydatne mapy prezentujemy pod tekstem! Życzymy wszystkim dobrej zabawy i wielu wspaniałych wrażeń!

i Autor: Urząd Miasta Torunia / torun.pl Bella Skyway Festival 2024 w Toruniu: Mapa z zamknięciami

i Autor: Urząd Miasta Torunia / torun.pl Bella Skyway Festival 2024 w Toruniu: Plan imprezy