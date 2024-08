Poważne zmiany w centrum Torunia, Kluczowy fragment zostanie wyłączony z ruchu na 11 dni

Toruń: Bulwar Filadelfijski wyłączony z ruchu. Zmiany od 14 sierpnia

Jak już wspominaliśmy w naszym serwisie - 14 sierpnia rusza toruńska odsłona Festiwalu Wisły. 17 sierpnia to z kolei efektowna parada, związana z 17. Międzynarodowym Zlotem Klubów Miłośników Citroena. Od 20 sierpnia władze Torunia zapraszają na kolejną, 15. już edycję Bella Skyway Festival. Imprezy to jedno, a utrudnienia dla kierowców to drugie. W dniach 14-25 sierpnia, Bulwar Filadelfijski będzie wyłączony z ruchu. Skąd taka decyzja?

- "Festiwal Wisły" z pewnością zgromadzi mnóstwo uczestników na Błoniach Nadwiślańskich. To także dzień, kiedy rozpoczyna się długi sierpniowy weekend, a my spodziewamy się licznego grona mieszkańców i turystów, którzy będą korzystali z Bulwaru. Aby zapewnić im komfort i bezpieczeństwo została podjęta decyzja o całkowitym zamknięciu dla ruchu samochodowego odcinka od Ślimaka Getyńskiego do Woli Zamkowej - wyjaśnił Marcin Centkowski, rzecznik prezydenta Torunia.

Toruń: Poważne zmiany w ruchu. Szczegóły i mapy

Zmiany w centrum Torunia zakładają:

ulica Bulwar Filadelfijski, na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do Woli Zamkowej będzie całkowicie zamknięta dla ruchu samochodowego;

dodatkowo na odcinku od Ślimaka Getyńskiego do ul. Żeglarskiej będzie wprowadzony zakaz ruchu;

od Woli Zamkowej do ul. Łaziennej będzie obowiązywał zakaz wjazdu, z wyłączeniem: taksówek, przedsiębiorców, mieszkańców, z zezwoleniem MZD, dostaw;

na wysokości Ślimaka Getyńskiego i Łaziennej będą wysunięte słupki mi ustawione zapory mechaniczne.

Transport publiczny

W soboty i niedziele 17-18 i 24-25 sierpnia 2024 r. zostanie zwiększona częstotliwość kursów komunikacji miejskiej na głównych kierunkach dojazdu do Zespołu Staromiejskiego. Uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów linii nr 5 oraz autobusów na liniach nr 21 i 30.

Komunikacja miejska w czasie 15. Bella Skyway Festival:

RUBINKOWO Park&Ride ul. Dziewulskiego

Dojazd na festiwal i powrót autobusami linii nr 15, 30, 111, 115 i linii specjalnej O-1

Odjazdy z Rubinkowo P&R w godz. 19 – 21

linia nr 15 - (wtorek - piątek) o godz. 19:08, 19:38, 20:23, 21:08, 21:53, 22:30 - sobota o godz. 19:38, 20:23, 21:08, 21:53,

linia nr 111 o godz. 19:20, 20:29, 21:17,

linia nr 115 o godz. 19:40, 20:25, 21:45,

linia nr 30 o godz. 19:35, 19:55, 20:11, 20:20, 20:31, 20:55, 21:31,

linia nr O-1 o godz. 19:45, 20:15, 20:45, 21:15, 21:37,

Odjazdy z Al. Solidarności w kierunku Rubinkowo P&R po godz. 22:00

- linia nr 111 o godz. 22:31

- linia nr 115 o godz. 22:15, 22:37

- linia nr 30 o godz. 22:02, 22:40, 23:13, 0:13

- linia nr O-1 o godz. 22:35, 22:55, 23:20, 23:45, 0:05,

OLIMPIJSKA Park&Ride

Dojazd na festiwal i powrót tramwajami linii nr 1, 5 i 6.

Odjazdy z Olimpijska P&R w godz. 19 - 21

linia nr 1 o godz. 19:18, 20:05, 20:48, 21:07, 21:33,

linia nr 5 o godz. 19:44, 19:53, 20:00, 20:10, 20:15, 20:38, 20:50, 21:13, 21:23, 21:40,

linia nr 6 o godz. 19:37, 20:22, 21:07, 21:55

Odjazdy z Al. Solidarności w kierunku Olimpijskiej P&R po godz. 22:00

linia nr 1 o godz. 22:08, 22:37, 23:20, 23:33, 23:58

linia nr 6 o godz. 22:56, 23:23, 23:40, 0:26

Odjazdy z Pl. Rapackiego w Olimpijska P&R po godz. 22:00

linia nr 5 o godz. 22:14, 22:32, 22:42, 22:56, 23:12, 23:27, 23:47, 0:02, 0:17

PARKING BUFOROWY – CT Park ul. Bydgoska

Bilet rodzinny 11 zł - uprawnia do korzystania z komunikacji miejskiej do 5 osób od godz. 18.00 do godz. 01.00. Parking jest niestrzeżony i czynny od godz. 18.00 do godz. 00.30.

Dojazd na festiwal i powrót tramwajami linii nr 3 i 5. Tramwaje z przystanku Przybyszewskiego odjeżdżać będą od godz. 19:30 co ok. 10 minut.

Odjazdy z Pl. Rapackiego w kierunku parkingu po godz. 22:00 (dojazd do przystanku Reja).

linii nr 3 o godz. 22:18, 22:34, 22:48, 23:04, 23:22, 23:31, 23:48, 0:18,

linii nr 5 o godz. 22:16, 22:29, 22:44, 23:01, 23:31, 23:41, 23:51, 23:56, 0:06, 0:31

DODATKOWE KURSY TRAMWAJÓW:

Dojazd na festiwal - odjazdy tramwajów linii nr 3 i 6 z pętli Heweliusza:

linii nr 3 o godz. 19:58, 20:13, 20:23, 20:43, 20:53

linii nr 6 o godz. 19:35, 20:20

Powroty z Al. Solidarności po godz. 22:00 w kierunku Heweliusza

linii nr 6 o godz. 22:15, 22:40, 22:50, 23:45

Powroty z Pl. Rapackiego po godz. 22:00 w kierunku Heweliusza

linia nr 3 o godz. 22:05, 22:17, 22:38, 22:47, 23:16, 23:02, 23:32, 23:52, 0:12

Dodatkowe kursy linii nr 4 z Odrodzenia po godz. 22:00.

kierunek Elana o godz. 22:13, 22:51, 23:21, 23:33, 0:06

kierunek Uniwersytet o godz. 22:17, 22:38, 22:51, 23:30, 23:59, 0:11

DODATKOWE KURSY AUTOBUSÓW

Dojazd na festiwal:

linia nr 21 z pętli Poznańska o godzinie 20:15

linia nr 27 z pętli Wrzosy I o godz. 20:05 tylko do Al. Solidarności

linia nr 30 z pętli Nad Strugą o godz.: 19.45 i 19:55

Powroty:

Odjazdy z Odrodzenia przy Cinema City:

linia nr 11 w kier. Czerniewic o godz. 23:10 i 00:10

linia nr 21 w kier. Podgórza o godz. 23:10 i 00:10

Odjazdy z pl. Rapackiego:

linia nr 27 w kier. Wrzosów o godz. 23:13 i 00:13

Odjazdy z Placu św. Katarzyny:

linii nr 30 w kier. os. Nad Strugą o godz. 23:10 i 00:10.

Gdzie zaparkować w Toruniu?

Dla tych, którzy do centrum Torunia przyjeżdżają samochodem, przygotowane są miejsca parkingowe w otulinie starówki. Korzystne jest także skorzystanie z parkingów P&R, skąd łatwo można dotrzeć na starówkę komunikacją miejską.

- W sąsiedztwie Starego Miasta znajdują się specjalne strefy umożliwiające zatrzymanie autokarów na czas do 15 minut. To czas, który wystarczy, aby turyści wysiedli z pojazdu, a po zakończeniu zwiedzania, do niego wsiedli i odjechali. We wskazanych lokalizacjach umieszczone będą tablice informujące o parkingach dla autobusów z linkiem do strony internetowej oraz z kodem QR - wyjaśnia Urząd Miasta Torunia.

Punkty do obsługi grup zwiedzających:

Aleja Solidarności (obok Centrum Kulturalno-Kongresowego „Jordanki”)

ul. św. Jakuba (do 30 min.)

ul. Bulwar Filadelfijski (naprzeciw Grodzy V i VI)

Parkingi dla autobusów:

Bulwar Filadelfijski 11/15 (pod mostem drogowym, płatny)

ul. ks. Popiełuszki 1 (parking przy Przystani Toruń, płatny, 10 miejsc postojowych)

ul. Rybaki 2 (za Hotelem Ibis, bezpłatny, 2 miejsca)

ul. gen. S. Skrzyńskiego (obok kolejowego Dworca-Miasto; płatny, 20 miejsc postojowych)

ul. gen. J. Bema (parking Areny Toruń; płatny, 10 miejsc postojowych)

ul. Jonssona 7 (parking przy Motoarenie, płatny, 15 miejsc postojowych)

i Autor: Urząd Miasta Torunia / torun.pl Zmiany w Toruniu. Przydatna mapa