Festiwal Wisły 2024 w Toruniu: Moc atrakcji dla uczestników

To już sierpniowa tradycja. Letnia pora roku to świetna okazja do spotkania nad wodą. Najpierw Włocławek, później Toruń i na koniec Bydgoszcz. Trwa Festiwal Wisły, który ​co roku zachęca nas do przebywania na bulwarze w miłej wakacyjnej atmosferze. Będzie także okazja, by spojrzeć na miasto z nieco innej strony. - Będą tradycyjne parady łodzi. Przypłyną do nas jednostki z całej Polski. Będą ekipy ze Śląska, Krakowa, Sandomierza, Warszawy. Dzisiaj miłośnicy kultywują te piękną tradycję. Będzie można na tych łodziach popływać. Przygotowaliśmy 2 tysiące bezpłatnych biletów dla publiczności. Przygotowaliśmy również specjalne rejsy tematyczne, podczas których goście usłyszą mnóstwo ciekawostek dotyczących Wisły - powiedział nam Marcin Karasiński, organizator imprezy. Dalszy ciąg materiału pod galerią ze zdjęciami.

Festiwal Wisły 2024: Program, atrakcje, harmonogram wydarzeń

Organizator zapowiada również koncerty, inscenizacje, regaty i inne imprezy plenerowe. Po kilku latach przerwy, pływacy zmierzą się z królową polskich rzek. Na uczestników będą czekać pyszne potrawy i napoje. Organizatorzy zapraszaj do Torunia w dniach 14-15 sierpnia i do Bydgoszczy 16-17 sierpnia. Szczegółowy program toruńskiej i bydgoskiej odsłony imprezy znajdziecie w tym miejscu. Na zakończenie publiczność wysłucha koncertu znanego zespołu Farben Lehre z Płocka. W Toruniu wystąpią Kapitan Thorn, Acoustic Call, Jacek Beszczyński, Nameny Lala i Furda.

Festiwal Wisły przyciąga niezmiennie kilkusettysięczną publiczność, która docenia właśnie niepowtarzalny klimat imprezy i fakt, że impreza wywołuje ogromną dawkę pozytywnej energii i wzajemnej sympatii. Wisła łagodzi obyczaje i łączy ludzi, rzeczne zwyczaje, które każą sobie pomagać w każdych warunkach, pozdrawiać się nawzajem na wodzie i wspierać, rozlewają się na jej brzegi. - To działa - przekonują organizatorzy.

Materiały z imprezy na pewno znajdziecie w naszym serwisie. Życzymy wspaniałej zabawy!