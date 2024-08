Wypadek na torach

Zobaczył dziecięcy bucik i gorzko zapłakał. Kamila zginęła z dwójką bliźniaków

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Walentowie pod Włocławkiem (województwo kujawsko-pomorskie). 31-letnia Kamila, 8-letnia Weronika i 8-letni Sebastian zginęli. - Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem na torach dziecięcy bucik. Łzy same napłynęły mi do oczy - powiedział nam mężczyzna, który dramat widział z okna.