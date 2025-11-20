Gigantyczna kolejka pod Aulą UMK w Toruniu. Przyszli dla jednego człowieka

Sławosz Uznański-Wiśniewski w Toruniu

Sławosz Uznański-Wiśniewski zyskał światową sławę. To pierwszy Polak, który przebywał na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Polski astronauta i inżynier gościł w Toruniu, gdzie opowiedział m.in. o szczegółach misji. Jego ciekawe obserwacje trafiły do studentów, doktorantów i przedstawicieli branży kosmicznej, którzy przybyli w czwartek do Auli UMK w Toruniu. Podczas spotkania został poruszony m.in. temat Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach. Uznański-Wiśniewski podkreślił, że takie ośrodki są bardzo ważne dla polskiej nauki i nie tylko. Jak widać na załączonych zdjęciach, kolejka pod obiektem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika była gigantyczna! Galerię prezentuje Piotr Lampkowski z "Super Expressu".

To mówił astronauta w Toruniu

Na arcyciekawym spotkaniu Sławosz Uznański-Wiśniewski opowiedział m.in. o swojej przeszłości w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN i poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, co się stało po wielkim wybuchu. Podkreślił również znaczenie Obserwatorium Astronomicznego w Piwnicach, co jest ważnym głosem po burzy, związanej z radioteleskopem. Artykuł będzie zaktualizowany o wypowiedzi polskiego inżyniera!