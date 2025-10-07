Radioteleskop UMK bez dofinansowania. "Całkowita zapaść kraju"

Dzisiejszy wpis jest bardzo smutny z naszego punktu widzenia. Otóż ministerstwo nie przyznało środków na działalność RT4 na kolejne 3 lata. Oznacza to, że od 1 stycznia przyszłego roku 32-metrowy radioteleskop RT4 UMK pod Toruniem być może wstrzyma swoją aktywność, co w praktyce by oznaczało koniec życia tego polskiego instrumentu - czytamy w poście autorów profilu "Radioteleskop live" na Facebooku.

Pod wpisem mamy już ponad 430 komentarzy. Głos w tej sprawie zabrał m.in. szef Kondereacji Sławomir Mentzen. My pytamy o nią Krzysztofa Katarzyńskiego, dyrektora Instytutu Astronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty zapewnia, że finansowanie dla radioteleskopu się znajdzie. Szczegóły na se.pl.

Radioteleskop UMK w Piwnicach pod Toruniem przestanie działać?

W emocjonalnym wpisie, ekipa tworząca profil o radioteleskopie informuje, że "Długofalowy, ponad 20-letni projekt obserwacji obłoków protogwiazdowych w pasmach masera metanolowego, czy uruchomione w ostatnich latach monitorowanie źródeł szybkich błysków radiowych zostaną zakończone, grupy naukowe najpewniej się rozpadną".

- O globalnej współpracy w ramach obserwacji interferometrycznych VLBI nie wspominamy, bo to codzienność. W konkursie SpUB otrzymaliśmy bardzo dobrą recenzję i najwyższą ocenę A, cytując dokładnie: Wniosek bardzo dobry. Aparatura badawcza jest wpisana na Polską Mapę Infrastruktury badawczej. Jest elementem dużej sieci międzynarodowej, realizującej ambitne zadania z astronomii obserwacyjnej i astrofizyki. Aparatura jest wykorzystywana przez bardzo szeroki krąg naukowców. Wyniki badań są publikowane w bardzo dobrych czasopismach naukowych - przekazują autorzy profilu na Facebooku.

- Jak widać, nie wystarczyło to. O sytuacji naszej (i nie tylko) wspominał JM Rektor UMK podczas przemówienia okolicznościowego z okazji rozpoczęcia roku akademickiego w zeszłym tygodniu. Niestety nikogo to nie zainteresowało (chyba?). Senat UMK nawet wydał stosowną uchwałę m.in. w naszej sprawie. Możemy jedynie dodać, że w konkursie na 186 wniosków infrastrukturalnych, pozytywnie oceniono 175 a środki dostało tylko 11. Wygląda to na całkowitą zapaść kraju, jeśli chodzi o finansowanie infrastruktury badawczej - dodają.

Galeria ze zdjęciami: Radioteleskop UMK w Piwnicach. Pod galerią znajduje się dalszy ciąg materiału!

Burza w sieci. Sławomir Mentzen: "Teraz to się zdenerwowałem"

Wniosek uczelni znalazł się znalazł się na 36. miejscu, a dofinansowanie dostało 11 projektów. Pod wpisem autorów profilu o radioteleskopie pojawiło się ponad 430 komentarzy (stan na 7 października, 13:30). Głos w tej sprawie zabrał m.in. szef Konfederacji Sławomir Mentzen. - Właśnie przeczytałem, że rząd Tuska wstrzymał finansowanie. Nie ma 600 tysięcy złotych na dalsze funkcjonowanie radioteleskopu! Mają kasę na jachty, na kluby dla swingersów, na największe możliwe głupoty. Znaleźli nawet 60k zł dla Jasia Kapeli na pisanie wierszy o aborcji, a nie ma 600k na radioteleskop?! - grzmiał Mentzen.

- Jakby np. gdzieś pod schodami solarium zrobić albo pizzerie to można by się było spokojnie o pieniądze z KPO starać - drwi w komentarzu pan Wojciech. O sprawę zapytaliśmy dyrektora Instytutu Astronomii na Wydziale Fizyki i Astronomii Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Naukowcy reagują. Jest odwołanie

UMK zastosował drogę standardową, czyli odwołanie od wyżej opisywanej decyzji i prośbę o zmianę. - Zostało to wysłane w zeszłym tygodniu do ministerstwa. Czekamy na odpowiedź, mam nadzieję pozytywną. Myślę, że bardzo dobrze uzasadniłem, dlaczego warto tę infrastrukturę badawczą dofinansowywać. Zobaczymy. Ja jestem optymistycznie nastawiony do tego. Myślę, że mamy bardzo dobre podstawy do tego, aby takie finansowanie dostać - powiedział Krzysztof Katarzyński.

Dyrektor Instytutu zaznaczył, że mówimy o instrumencie, który jest efektem blisko 70-letniej pracy pokoleń naukowców i inżynierów. - To nie jest instrument, który pojawił się tu nie wiadomo jak, nie wiadomo skąd. To jest RT-4, czyli radioteleskop czwarty w obserwatorium, czwarty taki instrument zbudowany. One były stopniowo coraz większe, coraz lepsze i coraz doskonalsze - zaznaczył nasz rozmówca.

Radioteleskop cały czas jest modernizowany, unowocześniany, dlatego potrzebuje dofinansowania rzędu 630 tysięcy zł rocznie (niecałe 2 miliony w 3 lata). - Przy braku finansowania ta aktywność obserwacyjna musiałaby zostać naprawdę bardzo mocno ograniczona - podkreślił Katarzyński.

Marszałek Włodzimierz Czarzasty uspokaja

O sprawie radioteleskopu zrobiło się głośno m.in. na najwyższych szczeblach politycznych. Wicemarszałek Sejmu, lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty, zapewnia że finansowanie dla radioteleskopu się znajdzie. - Z tego co wiem, nic nie zostanie wyłączone. Rozmawiałem z ministrem Kulaskiem. Myślę, że to wszystko szybko zostanie opanowane i wtedy podamy informację w tej sprawie - uspokaja polityk.

Do sprawy będziemy wracać w "Super Expressie".