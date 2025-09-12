Kaja z Torunia podbija hitowy program TVN. Przypomina gwiazdę "Teorii wielkiego podrywu"

28-letnia Kaja Tokarska to UX designerka, a obecnie również jedna z uczestniczek "Ślubu od pierwszego wejrzenia". To program emitowany przez stację TVN. Jej podobieństwo do gwiazdy "Teorii wielkiego podrywu" od razu rzuca się w oczy! Tę postać pokochały miliony widzów na całym świecie.

  • 28-letnia Kaja Tokarska występuje w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". To popularny program stacji TVN. Młoda torunianka liczy, że udział w programie to dla niej duża nadzieja na trwały związek.
  • Nasi dziennikarze natychmiast dostrzeli podobieństwo Kai i dr Amy Farrah Fowler - postaci z "Teorii wielkiego podrywu", w którą wcieliła się Mayim Bialik. Amy pokochały miliony widzów na całym świecie!
Kaja Tokarska z Torunia w "Ślubie od pierwszego wejrzenia"

28-letnia Kaja pracuje jako UX designerka. W programie TVN pojawiła się, bo wierzy w eksperyment, oparty na psychologicznym dopasowaniu. - W rozmowach z ekspertkami podkreślała, że w życiu była już w kilku relacjach, ale to ona najczęściej angażowała się bardziej niż partnerzy. Teraz liczy na to, że spotka osobę, która - tak jak ona - będzie gotowa na poważny związek - podała stacja TVN.

Co ciekawe - Kaja nie mogła wcześniej zdradzić bliskim informacji o udziale w programie, dlatego musiała ich unikać. Zgodnie z formułą programu - małżonkowie poznają się dopiero przy ślubie. Miesiąc później okazuje się, czy zostają ze sobą, czy też biorą rozwód. W tym sezonie na ekranie oglądamy również 27-letnią Karolinę Bonowicz z Włocławka.

Kaja jak gwiazda "Teorii wielkiego podrywu"

Nasi dziennikarze natychmiast dostrzegli podobieństwo Kai i dr Amy Farrah Fowler - jednej z głównych bohaterek "Teorii wielkiego podrywu". Ukochaną doktora Sheldona Coopera pokochały miliony widzów. Nic dziwnego - to wielowątkowa postać, która wzbudza przede wszystkim pozytywne emocje. Sympatyczna Kaja Tokarska z Torunia również może podbić serca Polaków, którzy kibicują bohaterom "Ślubu od pierwszego wejrzenia". - Fajna Amy! Jeszcze Sheldon potrzebny i będzie super para - napisała pani Aleksandra w mediach społecznościowych.

Program można oglądać we wtorki o 21:35 w TVN oraz za pośrednictwem serwisu Player. Obecny sezon ruszył 11 września. 

