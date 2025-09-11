Chciał kupić bilet dla dziecka. Na miejscu przeżył szok

Problem z biletem semestralnym w Toruniu? Z takowym zgłosił się do dziennikarek ESKI jeden z mieszkańców. Jak się okazało, nie dotarła do niego ważna informacja!

MZK wyjaśnia też, co zrobić z niedziałającym biletomatem! Szczegóły na se.pl.

Karta Miejska JO w Toruniu. Ułatwienie dla wszystkich?

Od 11 lutego mieszkańcy Torunia mogli założyć konto użytkowników w nowym systemie Karty Miejskiej JO. Na portalu "Super Expressu" informowaliśmy czytelników o benefitach, którymi chwaliły się władze grodu Kopernika. Kilka tygodni później, w marcu, w życie weszła już aplikacja, z której korzysta wielu torunian. Wkrótce po tym, zakup biletu był możliwy wyłącznie w aplikacji, a w wersji papierowej ograniczył się do biletomatów, które znajdziemy na kilku przystankach oraz w pojazdach komunikacji miejskiej. Dla tych, którzy chcą mieć kartę miejską w formie plastikowego, fizycznego nośnika pojawiła się opcja wyrobienia jej w kasach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Na taki nośnik trzeba jednak poczekać nawet 9 dni.

Informacja o tym, że bilety semestralne i miesięczne również funkcjonują tylko na fizycznej karcie miejskiej lub w aplikacji nie dotarła jednak do wszystkich. Niektórzy rodzice zdziwili się, gdy po wakacjach chcieli kupić migawkę dla swoich dzieci, które wróciły do szkoły. Właśnie z takim przypadkiem zmierzyły się mężczyzna, który postanowił nagłośnić problem w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.

- Mam córkę, która poszła do 3. klasy szkoły podstawowej. Mamy problem z zakupem biletu semestralnego. Dowiedzieliśmy się o nim, gdy staliśmy w kolejce po bilet. Do tej pory nie miałem aplikacji "JO". Córka nie korzysta ze smartfonów. Szybko zainstalowałem ją i sprawdziłem, jak mogę córkę "podczepić", w jaki sposób zdobyć bilet. Okazało się, że musimy wystąpić z wnioskiem o wydanie plastikowej karty dla niej - powiedział Krzysztof Hełminiak.

- Zanim karta się pojawi, mija tydzień. Pojawiła się informacja, że najwcześniej 9 września będzie do odbioru. W Punkcie Obsługi Klienta pani nie potrafiła znaleźć mojego konta w systemie. Córka obecnie jeździ na bilecie tygodniowej. Nie chcę dawać córce smartfona, ta sytuacja nam się nie podoba. Okazało się, że inni rodzice też o tym nie wiedzieli - dodał mieszkaniec Torunia. Całą wypowiedź pana Krzysztofa znajdziecie pod tekstem.

Problemy z kartą miejską. UMT odpowiada

W materiale, opublikowanym w serwisie ESKA Toruń News czytamy, że Urząd Miasta Torunia wyliczył najczęstsze problemy, dotyczące Karty Miejskiej "JO". Marcin Centkowski przekazał dziennikarkom, że:

Dość regularnie pojawiają się zgłoszenia dotyczące przepisania kupionego wcześniej biletu okresowego do nowego identyfikatora wirtualnego (karty w aplikacji mobilnej) – np. po zmianie telefonu czy po ponownej instalacji aplikacji. Samodzielne takiego przeniesienia pomiędzy kartami dokonać nie można, ale łatwo to zrobić telefonując do POK lub pisząc na [email protected].

Dość często zgłaszana w ostatnich dniach sierpnia była niedogodność przy kupowaniu biletów na karty wirtualne dla wielu podopiecznych, np. dzieci. Karty wirtualne mają numery oraz markę i model telefonu, na którym zostały wygenerowane. Nie można im natomiast przypisać indywidualnych nazw. Stąd przy kupowaniu biletu może się pojawić wątpliwość, na którą kartę (którego z podopiecznych) kupujemy bilet, zwłaszcza gdy dzieci mają jednakowe telefony. Ten temat został zgłoszony do autorów aplikacji, do uwzględnienia przy jednej z najbliższych aktualizacji. Chcemy by użytkownik mógł samodzielnie nadawać nazwę każdej karcie na swoim koncie karty JO, wtedy ta niedogodność zniknie.

Sporadycznie pojawiają się propozycje dotyczące możliwości wprowadzenia płatności za bilety kupowane przez portal z wykorzystaniem punktów zgromadzonych w portmonetce wirtualnej. Miasto analizuje możliwość wprowadzenia tego rozwiązania.

Czasami zdarzają się też sytuacje, w których użytkownik kupi przez nieuwagę niewłaściwy bilet okresowy. Rzeczywiście w toruńskiej taryfie jest bardzo duża różnorodność biletów i trzeba uważnie wybierać ten właściwy. Ale jeżeli zdarzy się pomyłka sprawę zwrotu można szybko zgłosić przez portal lub w POK.

Problem z biletomatem przy Hubego

Mieszkaniec Torunia dodał w rozmowie z Radiem ESKA, że biletomat przy ulicy Hubego "bierze pieniądze i nie drukuje fizycznie biletów". Sprawa została zgłoszona Miejskiemu Zakładowi Komunikacji.

- Jeśli jest jakiś problem z zakupem biletu, na przykład w biletomacie, pojeździe czy biletomacie stacjonarnym, to bardzo prosimy, żeby to do nas zgłaszać. Jeśli nie wiemy, że taki problem jest, no to po prostu nie możemy zareagować. A jeżeli się dowiemy, to na pewno natychmiast podejmiemy działania w celu usunięcia jakiejś awarii, która zawsze może się zdarzyć - zaapelowała Sylwia Derengowska z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.

Z kolei problemy z kartą miejską można zgłaszać przez infolinię karty pod numerem tel.: 56 611 89 99. Jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00- 15:30. Dostępny jest także w formie adresu mailowego - [email protected]. Dla tych, którzy chcieliby sprawę załatwić osobiście - można zgłaszać takie problemy w Punktach Obsługi Klienta.