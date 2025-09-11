Chciał kupić bilet dla dziecka. Na miejscu przeżył szok

- Problem z biletem semestralnym w Toruniu? Z takowym zgłosił się do dziennikarek ESKI jeden z mieszkańców. Jak się okazało, nie dotarła do niego ważna informacja!
- Urząd Miasta Torunia opisał problemy, z jakimi najczęściej spotykają się mieszkańcy grodu Kopernika.
- MZK wyjaśnia też, co zrobić z niedziałającym biletomatem! Szczegóły na se.pl.
Karta Miejska JO w Toruniu. Ułatwienie dla wszystkich?
Od 11 lutego mieszkańcy Torunia mogli założyć konto użytkowników w nowym systemie Karty Miejskiej JO. Na portalu "Super Expressu" informowaliśmy czytelników o benefitach, którymi chwaliły się władze grodu Kopernika. Kilka tygodni później, w marcu, w życie weszła już aplikacja, z której korzysta wielu torunian. Wkrótce po tym, zakup biletu był możliwy wyłącznie w aplikacji, a w wersji papierowej ograniczył się do biletomatów, które znajdziemy na kilku przystankach oraz w pojazdach komunikacji miejskiej. Dla tych, którzy chcą mieć kartę miejską w formie plastikowego, fizycznego nośnika pojawiła się opcja wyrobienia jej w kasach Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu. Na taki nośnik trzeba jednak poczekać nawet 9 dni.
Informacja o tym, że bilety semestralne i miesięczne również funkcjonują tylko na fizycznej karcie miejskiej lub w aplikacji nie dotarła jednak do wszystkich. Niektórzy rodzice zdziwili się, gdy po wakacjach chcieli kupić migawkę dla swoich dzieci, które wróciły do szkoły. Właśnie z takim przypadkiem zmierzyły się mężczyzna, który postanowił nagłośnić problem w rozmowie z Radiem ESKA Toruń.
- Mam córkę, która poszła do 3. klasy szkoły podstawowej. Mamy problem z zakupem biletu semestralnego. Dowiedzieliśmy się o nim, gdy staliśmy w kolejce po bilet. Do tej pory nie miałem aplikacji "JO". Córka nie korzysta ze smartfonów. Szybko zainstalowałem ją i sprawdziłem, jak mogę córkę "podczepić", w jaki sposób zdobyć bilet. Okazało się, że musimy wystąpić z wnioskiem o wydanie plastikowej karty dla niej - powiedział Krzysztof Hełminiak.
- Zanim karta się pojawi, mija tydzień. Pojawiła się informacja, że najwcześniej 9 września będzie do odbioru. W Punkcie Obsługi Klienta pani nie potrafiła znaleźć mojego konta w systemie. Córka obecnie jeździ na bilecie tygodniowej. Nie chcę dawać córce smartfona, ta sytuacja nam się nie podoba. Okazało się, że inni rodzice też o tym nie wiedzieli - dodał mieszkaniec Torunia. Całą wypowiedź pana Krzysztofa znajdziecie pod tekstem.
Czytaj też: Torunianie ocenili kartę miejską. Nie gryźli się w język. "Jestem zawiedziona"
Problemy z kartą miejską. UMT odpowiada
W materiale, opublikowanym w serwisie ESKA Toruń News czytamy, że Urząd Miasta Torunia wyliczył najczęstsze problemy, dotyczące Karty Miejskiej "JO". Marcin Centkowski przekazał dziennikarkom, że:
- Dość regularnie pojawiają się zgłoszenia dotyczące przepisania kupionego wcześniej biletu okresowego do nowego identyfikatora wirtualnego (karty w aplikacji mobilnej) – np. po zmianie telefonu czy po ponownej instalacji aplikacji. Samodzielne takiego przeniesienia pomiędzy kartami dokonać nie można, ale łatwo to zrobić telefonując do POK lub pisząc na [email protected].
- Dość często zgłaszana w ostatnich dniach sierpnia była niedogodność przy kupowaniu biletów na karty wirtualne dla wielu podopiecznych, np. dzieci. Karty wirtualne mają numery oraz markę i model telefonu, na którym zostały wygenerowane. Nie można im natomiast przypisać indywidualnych nazw. Stąd przy kupowaniu biletu może się pojawić wątpliwość, na którą kartę (którego z podopiecznych) kupujemy bilet, zwłaszcza gdy dzieci mają jednakowe telefony. Ten temat został zgłoszony do autorów aplikacji, do uwzględnienia przy jednej z najbliższych aktualizacji. Chcemy by użytkownik mógł samodzielnie nadawać nazwę każdej karcie na swoim koncie karty JO, wtedy ta niedogodność zniknie.
- Sporadycznie pojawiają się propozycje dotyczące możliwości wprowadzenia płatności za bilety kupowane przez portal z wykorzystaniem punktów zgromadzonych w portmonetce wirtualnej. Miasto analizuje możliwość wprowadzenia tego rozwiązania.
- Czasami zdarzają się też sytuacje, w których użytkownik kupi przez nieuwagę niewłaściwy bilet okresowy. Rzeczywiście w toruńskiej taryfie jest bardzo duża różnorodność biletów i trzeba uważnie wybierać ten właściwy. Ale jeżeli zdarzy się pomyłka sprawę zwrotu można szybko zgłosić przez portal lub w POK.
Problem z biletomatem przy Hubego
Mieszkaniec Torunia dodał w rozmowie z Radiem ESKA, że biletomat przy ulicy Hubego "bierze pieniądze i nie drukuje fizycznie biletów". Sprawa została zgłoszona Miejskiemu Zakładowi Komunikacji.
- Jeśli jest jakiś problem z zakupem biletu, na przykład w biletomacie, pojeździe czy biletomacie stacjonarnym, to bardzo prosimy, żeby to do nas zgłaszać. Jeśli nie wiemy, że taki problem jest, no to po prostu nie możemy zareagować. A jeżeli się dowiemy, to na pewno natychmiast podejmiemy działania w celu usunięcia jakiejś awarii, która zawsze może się zdarzyć - zaapelowała Sylwia Derengowska z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu.
Z kolei problemy z kartą miejską można zgłaszać przez infolinię karty pod numerem tel.: 56 611 89 99. Jest ona czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00- 15:30. Dostępny jest także w formie adresu mailowego - [email protected]. Dla tych, którzy chcieliby sprawę załatwić osobiście - można zgłaszać takie problemy w Punktach Obsługi Klienta.