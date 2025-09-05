Symbol Torunia doceniony w międzynarodowym rankingu. Polski przysmak liderem

Polskie pierniki z Torunia zdobyły międzynarodowe uznanie, trafiając do prestiżowego rankingu 100 najsmaczniejszych ciastek świata.

Taste Atlas wyróżnił je za autentyczną recepturę i wielowiekową tradycję, umieszczając na 22. miejscu.

Poznaj, jakie inne przysmaki znalazły się w rankingu

Polska słodycz wśród światowych hitów

Znany przewodnik kulinarny Taste Atlas opublikował zestawienie 100 najsmaczniejszych ciastek z całego świata. Wśród nich znalazły się także nasze rodzime wypieki. Ku zaskoczeniu wielu internautów to właśnie toruńskie pierniki trafiły do pierwszej trzydziestki, zdobywając 22. miejsce. Taste Atlas podkreśla, że pierniki z Torunia wyróżniają się autentyczną recepturą, wielowiekową tradycją i wyjątkowym smakiem.

Choć często nazywane są toruńskimi piernikami, pierniki wywodzą swoją nazwę od polskiego słowa pieprz, oznaczającego przyprawę. Oryginalny przepis wciąż pozostaje pilnie strzeżoną tajemnicą [...] Dawniej pierniki formowano głównie przy pomocy misternie rzeźbionych drewnianych form, natomiast dziś ciasto najczęściej wykrawa się w kształty serc czy koniczynek. Współczesne pierniki występują w wielu wariantach – często są pokrywane polewą czekoladową lub lukrem oraz nadziewane owocowymi konfiturami, czekoladą albo marcepanem - czytamy na stronie tasteatlas.com.

Każdy z nas wie, że toruńskie pierniki są wyjątkowe w smaku oraz od lat uchodzą za symbol Torunia. Niestety mimo to - jak się okazuje - na świecie mają wielu rywali. Kto więc pokonał toruńskie pierniki i znalazł się w zestawieniu wyżej?

Najlepsze ciastka na świecie. Toruńskie pierniki mają konkurentów

W rankingu znalazło się aż 100 słodkich przysmaków z całego kraju, jak jednak prezentuje się pierwsze TOP 10 ciastek? Oto najlepsze 10 ciastek na całym globie według Taste Atlas:

Alfajores, Argentyna Melomakarona, Grecja Chocolate chip cookie, Stany Zjednoczone Stroopwafel, Holandia Marranitos, Meksyk Petticoat Tails, Szkocja Makroud el louse, Algieria Speculaas, Holandia Baci di dama, Włochy Baci di Alassio, Włochy

Pierniki na liście UNESCO. Duma w Toruniu

Fakt, że toruńskie pierniki zostały docenione w rankingu Taste Atlas to jedno. Okazuje się jednak, że jeszcze tej wiosny Toruń miał powody do świętowania, bowiem Kultura Toruńskiego Piernika znalazła się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa UNESCO. Dla mieszkańców i osób zaangażowanych we wpis było to coś wielkiego, ponieważ czekano na ten moment od 2017 roku. Więcej informacji w tym temacie znajdziecie tutaj: Pierniki na liście UNESCO! Walczyli o to osiem lat, ogromny sukces.