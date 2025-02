Śnieżyce i całodobowy mróz powracają. Konkretna data załamania pogody

Miejscami wystąpią słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od –2°C do 3°C, jedynie w sobotę cieplej na południowym wschodzie, do 7°C. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od –5°C do –1°C, mroźniej jedynie na północnym wschodzie i tam możliwy spadek temperatury do –10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, z kierunków zmieniających się - wylicza IMGW.