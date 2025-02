Zapomniany rekord zimna. Ponad 40 stopni mrozu. Jak oni to wytrzymali?!

Przeszkadzało mu szczekanie psów sąsiadów. To, co zrobił szokuje!

Gdzie padł polski rekord zimna? Siedlce czy Olecko?

Według statystyk najniższą temperaturę w Polsce odnotowano w Siedlcach na Mazowszu. 11 stycznia 1940 roku termometry pokazały tam –41,0 °C. To prawda, jednak niepełna. Zimniej było 9 lutego 1929 roku w Olecku. Wówczas zmierzano tam trudną do wyobrażenia dzisiaj temperaturę –42,2 °C. Nieścisłość wynika z faktu, że 92 lata temu Olecko należało do ówczesnych Niemiec, a nie do Polski. Można więc mówić o rekordzie zimna na obecnych ziemiach polskich.

9 lutego. Najzimniejszy dzień w historii Polski?

Pierwsza połowa lutego w 1929 roku był bardzo mroźnym czasem w środkowej Europie. Widać to chociażby na przykładzie zestawienia najniższych temperatur w historii Polski. 11 lutego w Żywcu (woj. śląskie) było –40,6 °C, a w Olkuszu (woj. małopolskie) temperatura spadła do –40,4 °C. Dzień później w Poroninie (woj. małopolskie) termometry pokazały dokładnie taką samą wartość, jak w Olkuszu. Jednak żadna z tych wartości nie była tak niska jak –42,2 °C odnotowane w Olecku, które obecnie jest polskim miastem leżącym w województwie warmińsko-mazurskim, a w 1929 r. należało do Niemiec.

Rekord ciepła w Polsce. Ile wynosi?

Powyżej wspomniane temperatury już na samą myśl mogą "zmrozić", więc przypomnijmy, że polskim rekordem ciepła jest 40,2 °C. 29 lipca 1921 r. tyle właśnie pokazały termometry w Prószkowie w województwie opolskim. Na podobne temperatury będziemy musieli jednak poczekać do lata. Pobicie rekordu ciepła jest obecnie znacznie bardziej prawdopodobne niż rekordowo niskie temperatury. Trwająca zima jest - według synoptyków - bardzo ciepłym czasem. Niewiele wskazuje na to, że w lutym 2025 roku temperatura miałaby się choćby zbliżyć do tego, co działo się w Olecku 95 lat temu.

