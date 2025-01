W tym regionie z sanatoriów rezygnuje najwięcej kuracjuszy. To prawie 80 procent!

Eksperci o pogodzie na luty. Co przekazuje prognoza długoterminowa?

Nasz rozmówca, opowiadając o pogodzie na luty 2025, posłużył się trzema numerycznymi prognozami długoterminowymi. Przygotowali je eksperci z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.

Te prognozy różnią się od tych, które przedstawiamy codziennie. Przeważnie podaje się wartości minimalnej i maksymalnej temperatury powietrza, a także sumę i rodzaj opadu atmosferycznego. W prognozach długoterminowych nie stosuje się tego.

- wyjaśnia w rozmowie z "Super Expressem" dr Radosław Droździoł, specjalista z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW-PIB.

Luty ciepły i suchy. Eksperci od pogody mówią jednym głosem

- W prognozie długoterminowej przebieg pogody opisujemy przez ogólny charakter średniej temperatury powietrza i średniej sumy opadów - tłumaczy ekspert. Co mówią prognozy o pogodzie w lutym?

Luty niemal w całej Polsce będzie miesiącem cieplejszym i wilgotnym, w porównaniu do normy wieloletniej. Średnia miesięczna temperatura ma być ponad normę z lat 1991-2020.

- tak dr Radosław Droździoł charakteryzuję pogodę w lutym, na podstawie ostatniej prognozy, wykonanej w IMGW przez Zakład Analiz Meteorologicznych i Prognoz Długoterminowych.

Luty z "jesienną" pogodą. Ekspert wskazuje jeden problem

Tyle polscy specjaliści. A co wynika z zagranicznych prognoz? Europejskie Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF) wskazuje, że luty 2025 ma być miesiącem cieplejszym niż zwykle, z maksymalną anomalią temperatury powietrza ponad 2 stopnie Celsjusza na północy kraju. - Nieco chłodniej niż w latach 1991-2020 może być na południowym zachodzie - mówi dr Droździoł, jednak dodaje, że "nie oznacza to wystąpienia srogiej zimy". - Będą to raczej warunki przypominające jesień niż zimę - ocenił ekspert.

W prognozie ECMWF nie widać zbyt dużej ilości opadów. - Może to budzić obawy, ponieważ opadów w Polsce jest cały czas za mało - zwraca uwagę nasz rozmówca.

#IMGWCMM #ECMWF: Długoterminowa prognoza numeryczna💻 anomalii średniej〰️ temperatury🌡️ powietrza oraz sumy opadu💧❄️ atmosferycznego na 5 tygodni.ℹ️ Należy pamiętać, że prognozowana anomalia średniej temperatury powietrza odnosi się do średniej temperatury całego tygodnia, do… pic.twitter.com/d1UBhQyTne— IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) January 29, 2025

Trzecia z prognoz, o której rozmawiamy z ekspertem IMGW, to amerykańska instytucja rządowa NOAA. Amerykańscy eksperci również wskazują na ciepły luty w Polsce. - Anomalia średniej temperatury powietrza w całym miesiącu może wynieść 2-3,5 stopnia Celsjusza powyżej średniej wieloletniej - mówi dr Droździoł i dodaje, że przewidywania dotyczące opadów sugerują, że suma opadów ma być poniżej normy wieloletniej.

Na koniec naszej rozmowy dr Radosław Droździoł zwraca uwagę, że sprawdzalność prognoz długoterminowych wynosi 60 proc., co oznacza, że dwie na trzy prognozy się sprawdzają. Warto więc regularnie śledzić przewidywania ekspertów, aby być na bieżąco z prognozą pogody na luty.

