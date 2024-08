Nowa inwestycja w Ciechocinku zagrożeniem dla miasta? Mieszkańcy mówią o absurdzie

Napływ turystów do Ciechocinka od lat ma tendencję wzrostową. Ludzie z całej Polski przybywają w ten rejon kraju, by odpocząć oraz zadbać o swoje zdrowie. Klimat, natura oraz wyjątkowe krajobrazy sprawiają, że chętnych nie brakuje. Co ciekawe, mowa nie tylko o kuracjuszach, którzy korzystają z sanatoriów, ale również o turystach, chcących odetchnąć z dala od zgiełku miasta.

Niestety w ostatnim czasie wielu stałych przyjezdnych oraz mieszkańców zaczęło się zastanawiać, czy aby na pewno Ciechocinek nadal będzie tak chętnie odwiedzany oraz, czy pozostanie miejscowością uzdrowiskową. Owe obawy pojawiły się wraz z nagłośnieniem planowanej inwestycji - przy ulicy Sportowej, więc nieopodal terenu z tężniami, ma powstać kompostownia razem z biogazownią. Według wielu to prawdziwy absurd. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Kuracjusze i mieszkańcy Ciechocinka załamani planowaną inwestycją

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Ciechocinku jest inwestorem owej kompostowni i przygotowuje właśnie dokumentację potrzebną do rozpoczęcia rozbudowy. Urząd Miasta otrzymał już wniosek o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji. Mieszkańcy obawiają się jednak i protestują przeciwko planom rozbudowy oczyszczalni.

Jest realne zagrożenie, że odór, który będzie się tam wytwarzał, rozniesie się prosto w stronę naszych tężni solankowych, jak i pobliskich sanatoriów. Już teraz okoliczni mieszkańcy skarżą się na brzydki zapach z oczyszczalni, a co dopiero będzie, gdy powstanie kompostownia? Uważamy, że ta inwestycja powinna być w innym miejscu- mówił w rozmowie z portalem tokfm.pl Tadeusz Kofel.

Niestety władze twierdzą, iż w mieście nie ma innego miejsca, w którym kompostownia wraz biogazownią mogłaby powstać. Dodatkowo burmistrz w swoich wypowiedziach niejednokrotnie podkreślał, że inwestycja koniec końców miałby przynieść same plusy dla mieszkańców.

To, co chcemy wprowadzić, ma zmniejszyć ryzyko odorowości. De facto ma to wyjść mieszkańcom na plus, a nie na minus - relacjonował burmistrz Ciechocinka Jarosław Jucewicz.

Jak więc zakończy się owy spór? Czy inwestycja powstania tuż obok tężni? W tej chwili wszystko jest na etapie koncesji, więc na oficjalne decyzje musimy jeszcze poczekać.