Mieszkańcy Torunia mówią "nie" planom WGK. Radny interweniuje: "Do dziś nie został opublikowany raport..."

Jak to się skończy?

Policjanci z Torunia i Gryfic opublikowali na swoich stronach komunikat o poszukiwaniach 65-letniego Stefana Krajewskiego. 24 maja 2023 roku między godziną 13:00 a 14:00 mężczyzna wyszedł z terenu ośrodka wypoczynkowego w miejscowości Pobierowo przy ul. Zachodniej i ostatnio widziany był w okolicach ulicy Grunwaldzkiej skąd miał kierować się w stronę centrum Pobierowa. - Do chwili obecnej 64-letni mężczyzna nie powrócił do miejsca pobytu i nie nawiązał z nikim kontaktu - informuje "Super Express" podkom. Zbigniew Frąckiewicz z KPP w Gryficach.

Mundurowi publikują zdjęcie poszukiwanego mężczyzny i apelują o pomoc w poszukiwaniach. Wizerunek został przekazany mediom. Mężczyzna w chwili zaginięcia ubrany był w ciemne sandały z pomarańczowymi wstawkami - bez skarpetek, spodnie dresowe długie koloru siwego, bluzę z kapturem koloru siwo-czarnego typu 'kangur".

Rok urodzenia: 1958

Wzrost: 170 cm

Kolor oczu: niebieski

Cechy rysopisowe:

SYLWETKA: szczupła około 70 kg

WŁOSY: brak

NOS: duży, lekko przekrzywiony

USZY: przyległe

UZĘBIENIE: niepełne

ZNAKI SZCZEGÓLNE: na lewej ręce od ramienia do łokcia posiada ślady po oparzeniu - przebarwienie skóry

- Mundurowi apelują o kontakt do wszystkich osób, które widziały w ostatnim czasie 64-latka wiedzą, gdzie może obecnie przebywać lub mają jakąkolwiek wiedzę na temat jego zaginięcia. Wszelkie informacje, mogące pomóc w odnalezieniu zaginionego, można kierować bezpośrednio do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach - tel. 47 78 22 511 lub 512 oraz do najbliższej jednostki policji - czytamy w komunikacie gryfickiej komendy. Przyjrzyjcie się uważnie zamieszczonej przez nas fotografii!

i Autor: KPP Gryfice Stefan Krajewski z Torunia przepadł bez śladu! "Posiada ślady po oparzeniu"