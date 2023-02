Straciła z nim kontakt. W jego mieszkaniu dokonali makabrycznego odkrycia

Wyszedł z tramwaju i wpadł do wykopu. Niepełnosprawny mężczyzna nie żyje. Co się stało na przystanku grozy?

Eksplozja w mieszkaniu Daniela "Magicala" w Toruniu! Co się stało przy Urzędniczej?

Niepełnosprawny Maciej wpadł do wykopu przy przystanku grozy. Zmarł w szpitalu. „Pogodny, wesoły, gotowy do pomocy”

Jako pierwszy o makabrycznym odkryciu na lewobrzeżu napisał lokalny portal "Oto Toruń". W miniony piątek (10 lutego 2023 r.) po godzinie 19:00 do policjantów zgłosiła się do kobieta, która poinformowała, że od dłuższego czasu nie ma kontaktu z mężczyzną. Zgłaszająca podejrzewała, że 57-latek może być w mieszkaniu przy ul. Poznańskiej. Funkcjonariusze dostali się do środka przy pomocy strażaków. Ci ostatni weszli przez okno.

Toruń. Ciało 57-latka w mieszkaniu na lewobrzeżu

- Niestety mogę potwierdzić, że w środku ujawniono zwłoki 57-letniego mężczyzny. Wstępnie wykluczyliśmy udział osób trzecich w tym zdarzeniu. Postępowanie prowadzą policjanci z komisariatu Toruń - Podgórz - powiedziała nam mł. asp. Dominika Bocian z KMP w Toruniu. Więcej informacji pojawi się dopiero wtedy, gdy śledczy otrzymają wyniki sekcji zwłok. Rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy współczucia.

