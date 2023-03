Da Vinci Xi poradzi sobie w wielu, często trudnych przypadkach. Ten supernowoczesny robot pomoże lekarzom i pacjentom z toruńskiej lecznicy na Bielanach. Lekarz naczelny szpitala wojewódzkiego prof. Marek Jackowski powiedział w rozmowie z dziennikarką Radia ESKA Toruń, że korzyści będą ogromne. - Jest to narzędzie do tego, aby wykonywać bardzo skomplikowane i jednocześnie w głębokich miejscach operacje. Dzięki temu, że narzędzia wyginają się w siedmiu pozycjach, a ręka człowieka w sześciu, to o wiele łatwiej operuje się w trudnych warunkach. Chwyta się narząd, podnosi i ramię trzyma, tak jak sobie tego zażyczy chirurg - wyjaśnił profesor Jackowski.

Supernowoczesny robot w toruńskim szpitalu. Dobre wieści dla pacjentów

​Korzyści odczują nie tylko chirurdzy, ale i sami pacjenci. Czekać będzie ich dużo krótsza rekonwalescencja po takim zabiegu. Robot ma podjąć się operacji w ciągu najbliższego miesiąca.

- Pacjent leży na stole operacyjny. Podjeżdża ten sprzęt, ma cztery ramiona, wprowadza się do jamy brzusznej cztery rurki i przez nie wprowadza się narzędzia, którymi sterujemy przez konsolę, znajdującą się w zupełnie innym pomieszczeniu lub tym samym - to zależy. Dzięki temu, że robot jest dokładny, nie ma żadnego drżenia. Ma potężną siłę i wykonuje bardzo skomplikowane rzeczy - podkreślił profesor Marek Jackowski.

Wkrótce robot zacznie operować wraz z zespołem chirurgów ogólnych, ginekologów i urologów. Da Vinci swoją pierwszą operację przeprowadzi w najbliższym miesiącu. Będzie to najprawdopodobniej usunięcie prostaty lub usunięcie pęcherzyka żółciowego. Pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami, na których możecie zobaczyć wyżej opisywanego robota. Życzymy mu powodzenia!

