Świętowanie Elany okraszone zwycięstwem. Kolejne czyste konto torunian

Trener Rafał Więckowski zdawał sobie sprawę, że jego Elanę Toruń czeka niełatwe zadanie. Do grodu Kopernika przyjechała drużyna z górnej połowy tabeli 3. Ligi, gr. 2 - Pogoń Nowe Skalmierzyce. Gospodarze mogli liczyć na głośny doping fanów "Żółto-Niebieskich", którzy pamiętali również o Narodowym Święcie Niepodległości. Na boisku lekko nie było. Mecz był wyrównany i na gola trzeba było czekać do drugiej połowy. W 73. minucie na listę strzelców wpisał się Kacper Kowalski. Goście nie byli w stanie odpowiedzieć i kolejne czyste konto torunian stało się faktem. Elana umocniła się na pozycji wicelidera.

Sobotni mecz poprawił i tak dobre statystyki toruńskiej Elany. "Żołto-Niebiescy" są bardzo pewni w tyłach, co jest kluczem do sukcesu na tym poziomie rozgrywkowym. Pod tekstem znajdziecie zdjęcia ze stadionu w Toruniu. Zachęcamy do obejrzenia.