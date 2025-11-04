Sylwester u Rydzyka potrwa trzy dni. Jest drożej niż rok temu!

Sylwester z Tadeuszem Rydzykiem już za chwilę

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim czas podsumowań, refleksji i oczywiście – sylwestrowej zabawy. Gdy jedni planują wyjazdy w góry, inni rezerwują miejsca na miejskich koncertach, są też tacy, którzy w ostatni dzień roku wybierają nie muzyczne szaleństwo, lecz spotkanie w duchu modlitwy i wspólnoty.

Tradycyjnie już własny sylwester organizuje słynny redemptorysta ojciec Tadeusz Rydzyk. Jego wydarzenie gromadzi wiernych i sympatyków związanych z Radiem Maryja i Telewizją Trwam, którzy chcą pożegnać stary rok w atmosferze modlitwy, wdzięczności i wspólnego śpiewu.

Tak będzie wyglądał sylwester u Rydzyka

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizuje sylwestrową zabawę pod hasłem "Sylwester z wartościami – Życie to COŚ WIĘCEJ!". Wydarzenie rozpocznie się 29 grudnia 2025 roku i potrwa do 1 stycznia 2026 roku. Nie będzie to jednak zwykła impreza sylwestrowa, lecz czas na naukę, warsztaty i spotkania m.in. z psychologami czy duchownymi.

Od 29 grudnia do 1 stycznia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu Sylwester z wartościami – Życie to COŚ WIĘCEJ!, a podczas niego warsztaty taneczne, muzyczne i psychologiczne, spotkania z zaproszonymi gośćmi oraz czas na modlitwę i refleksję – oczywiście nie zabraknie dobrej zabawy sylwestrowej! Czas dla ciała i dla ducha! Nie zwlekaj, zgłoś się! - czytamy na stronie akademii Tadeusza Rydzyka.

Sylwester w Toruniu u ojca Rydzyka. Koszt może was zaskoczyć!

Ku zdziwieniu wielu, sylwester u Tadeusza Rydzyka nie jest wcale aż tak kosztowny, jakby mogło się wydawać. Okazuje się bowiem, że zainteresowani płacą tak naprawdę jedynie na wyżywienie i mówimy tu o 300 zł za osobę - w zeszłym roku było to 230 zł. Natomiast wszelkie pozostałe koszty są pokrywane z funduszu 1.5% przekazanego na rzecz fundacji "Nasza przyszłość".