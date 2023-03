Szokujące sceny w kościele przy ołtarzu. Ksiądz zabiera głos. W tle alkohol

O szokujących nagraniach z toruńskiego kościoła jako pierwszy poinformował portal "Tylko Toruń". Półnaga kobieta, wyzywana od "kundli", "szmat" i ciągnięta jak pies na smyczy, takich scen podczas rekolekcji nikt nie miał prawa się spodziewać. Przypomnijmy - od poniedziałku (27 marca 2023 r.) w parafii św. Maksymiliana Kolbego odbywa się Toruńskie Spotkanie Młodych. Jego uczestnicy najpierw byli rozbawieni, a potem te uczucia ustąpiły na rzecz przerażenia. - Zamknij ryj, szmato! Ty nie jesteś człowiekiem, rozumiesz? Jesteś moim kundlem! - krzyczy aktor do dziewczyny, która jest wyjątkowo skąpo ubrana. Wprawdzie bierze ona dobrowolnie udział w tym przedstawieniu, ale sceny, które odgrywa, szokują całą Polskę. Dzięki uprzejmości dziennikarki "Tylko Toruń" mogliśmy wam zaprezentować nagranie.

Skandal podczas toruńskich rekolekcji. Tak tłumaczy się ksiądz i organizator

We wtorek (28 marca 2023 r.) ksiądz Mariusz Piotr Wojnowski, który jest dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Toruńskiej i organizatorem rekolekcji skierował do uczestników ważne słowa. Kapłan przeprosił za sceny, których byli świadkami.

- Było dużo emocji, dużo mówiliśmy o grzechu i były tam świadectwa, które mogły was poruszać. Dotykaliśmy wielu trudnych spraw. Jedna scenka wywołała mnóstwo emocji, dotknęła wielu z was. Miała pokazywać, jak człowiek może doprowadzić do zniewolenia przez grzech, co się dzieje jak odchodzimy od Pana Boga. Wiem, że wielu z was to przeżywa, więc w imieniu organizatorów chcę serdecznie przeprosić - powiedział kapłan do zgromadzonych. Jego przemówienie znajdziecie w naszym materiale wideo.

Scena, w której mężczyzna poniża dziewczynę i zwraca się do niej w sposób, jakiego nie życzymy absolutnie nikomu rzeczywiście wzbudziła mnóstwo emocji. Z organizatorem rozmawiał dziennikarz Radia SuperNova, Michał Kaproń. Ksiądz zdradził mu, co miała ona przedstawiać.

- Ta scena przedstawiała grupę nastolatków, którzy szli i popijali alkohol. Oczywiście butelki były puste, w jednej było troszeczkę napoju niealkoholowego. Grupa młodzieży szuka w ten sposób szczęścia. Wcześniej mieliśmy komentarz, scenka była jego kontynuacją. Dziewczyna siedziała na ławce, do niej się dosiedli, zaproponowali wspólne picie alkoholu. Doszło do przytulenia, pokazania do czego prowadzi spożywanie alkoholu, jakie są niebezpieczeństwa. Później scenka pokazywała wykorzystanie, można powiedzieć imitację. Nie doszło do wykorzystania seksualnego. Podczas tego padły mocne, przykre słowa. Mi jako współorganizatorowi jest bardzo przykro z tego powodu - podkreślił kapłan.

Rekolekcje w Toruniu. Kto odegrał szokującą scenę?

Grupa ELO, którą poproszono o współpracę, prowadziła już kilka podobnych rekolekcji. Organizatorzy nie spodziewali się, że sprawy pójdą tak daleko. Lokalni działacze społeczni i pedagodzy ostro krytykują organizatorów, a członkowie Nowej Lewicy zapowiedzieli, że będą domagali się wyciągnięcia konsekwencji. Do sprawy będziemy wracać. Tymczasem pod tekstem prezentujemy galerię ze zdjęciami i materiał wideo, związane ze sprawą. Zachęcamy również do głosowania w sondzie, którą zamieszczamy poniżej.

