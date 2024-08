Ta instalacja rządzi tegorocznym Bella Skyway Festival. Podniebne widowisko zachwyca

W Toruniu trwa 15. Bella Skyway Festival

Bella Skyway Festival 2024 rozpoczął się 20 sierpnia. Jak co roku, wydarzenie przyciągnęło tłumy torunian i gości. Jedyną płatną instalacją jest spektakl "Lithos", który odbywa się codziennie tylko raz, o 20:30 i trwa około godzinę. Zwykle wolimy to, co darmowe, ale w przypadku hiszpańskiej propozycji jest inaczej. To właśnie ona zbiera najwięcej pozytywnych recenzji. Na czym polega przedstawienie? Oryginalny pomysł i efektowne wykonanie powinno być gwarancją sukcesu.

Spektakl bazuje na miksie różnych dziedzin artystycznych, np. muzyki na żywo, muzyki do tańca, akrobatyki, zawiera elementy np. cyrku i na tym polega wyjątkowość tego spektaklu, że łączy wiele dziedzin artystycznych, jak również artystów z Kolumbii, Grecji, Argentyny, Katalonii, Hiszpanii. Także jest to naprawdę wielokulturowa grupa, zawierająca wiele elementów folkloru z Wysp Karaibskich

- wyjaśnił Gaston Louis Iungman z grupy Voala Company

"Lithos" spodobał się uczestnikom Skyway

Pierwszego dnia festiwalu udaliśmy się do grodu Kopernika z aparatem i spytaliśmy uczestników o ich wrażenia. Podobała się m.in. Anielska Plaża, pan Patryk z Torunia wspomniał również o Collegium Maximum, ale najwięcej uśmiechu pojawiało się przy okazji wspominania spektaklu, przygotowanego przez Hiszpanów.

Uważam, że spektakl Lithos zdecydowanie jest wart uwagi. Takiego show na festiwalu jeszcze nie było. Dużo emocji, z każdą chwilą artyści budzili ciekawość u mnie jako widzki. No i muzyka na żywo - świetnie zrealizowana. Widać, że oglądającym się podobało, podrygiwali w rytm. Uważam, że to najlepszy punkt programu w tej edycji

- powiedziała nam pani Ola, którą spotkaliśmy na starówce.

Jeżeli chcecie zobaczyć "Lithos", to trzeba się udać do Przystani Toruń. Koszt wejściówki to 20 zł. W naszym serwisie zobaczycie kilka zdjęć z tej instalacji i innych propozycji, przygotowanych w ramach programu Bella Skyway Festival.