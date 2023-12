- Ameryka - mówili zadowoleni mieszkańcy Torunia, którzy po raz pierwszy przejechali "nowym mostem". Trudno się dziwić entuzjastycznym reakcjom, bo torunianie latami czekali na most Generał Zawackiej. Przejechanie na lewobrzeże stało się łatwiejsze, komunikacja została usprawniona. 10 lat później niejeden przedstawiciel władz grodu Kopernika uroni łezkę. Karuzela wspomnień ruszy już 8 grudnia.

W piątek (8 grudnia 2023) w toruńskim Dworze Artusa odbyła się konferencja poświęcona mostowi Generał Zawackiej, na którą zaproszono przedstawiciele projektanta, wykonawcy, podwykonawców i instytucji zaangażowanych w proces inwestycyjny. Jedną z atrakcji 10. rocznicy powstania mostu gen. Elżbiety Zawackiej było również rzeźbienie mostu w lodzie. Most został wyrzeźbiony w bryle lodowej o długości 4 m i wysokości 1,5 m. Do przygotowania rzeźby wykorzystano 6 brył lodowych, każda o wymiarze: 1 x 1 x 0,25 m. - Ciekawostką może być fakt, że jeden blok lodowy ma wagę ok. 230 kg. Do rzeźbienia użyliśmy pił elektrycznych, frezarek i dłut - mówi Robert Burkat, jeden z rzeźbiarzy lodowych z grupy ICE TEAM, która wykonał figurę lodową.

10 lat mostu Generał Zawackiej w Toruniu. Archiwalne zdjęcia

- W drugim dniu świętowania, 9 grudnia, zapraszamy na godzinę 10.00 na spotkanie po 10 latach… na moście gen. Elżbiety Zawackiej, a dokładnie przed tunelem na placu Daszyńskiego. Inspiracją do spotkania jest fotografia wykonana przez Jacka Smarza, fotoreportera „Nowości” w 2013 r. Zachęcamy osoby z fotografii, aby przyszły i zrobiły sobie zdjęcie... po 10 latach. Zapraszamy też tych, którzy chcieliby powiększyć grono znajomych mostu - przekazują przedstawiciele Urzędu Miasta Torunia.

W dniach 8-22 grudnia na Rynku Staromiejskiem ( vis-a- vis wejścia do Dworu Artusa) można podziwiać wystawę, która pokaże, jak zmieniał się plac budowy, najważniejsze momenty z realizacji inwestycji mostowej. Dzięki zdjęciom przywołane zostaną wspomnienia z momentu wbicia pierwszej łopaty, pierwszego przejścia suchą stopą po moście czy montażu łuków.

Na portalu "Super Expressu" przypominamy zdjęcia z 2013 roku, kiedy to oddano do użytku nowoczesną przeprawę. Autorem galerii jest Piotr Lampkowski.