Ojciec Rydzyk wjechał w płot! Jego uczeń zdradził szczegóły. W głowie się nie mieści

Tadeusz Rydzyk 3 maja skończy już 79 lat. Mimo tylu lat najsłynniejszy zakonnik jest w doskonałej formie intelektualnej. Naturalną jednak rzeczą jest to, że nie ma już takiego refleksu jak kiedyś. Ten jest przydatny zwłaszcza w czasie jazdy samochodem. Nasz dziennikarz był na konferencji prasowej Adriana Móla. To kandydat PiS-u na urząd prezydenta Torunia. 35-latek, to pupil ojca Tadeusza Rydzyka. Studiował nawet w jego szkole i pracował jako dziennikarz w telewizji Trwam. Teraz z jego namaszczeniem jest wiceprezydentem Torunia. Po konferencji dziennikarz "Super Expressu" uciął sobie z nim pogawędkę. Ten zapewniał nas o skromności swojego patrona i powiedział coś zaskakującego. - Ojciec Dyrektor jeździ starą Toyotą. Do tego ta Toyota jest obtarta, ponieważ wjechał w nią w płot - powiedział Adrian Mól.

Nie jest tajemnicą, że w najbliższą niedzielę (7 kwietnia) Tadeusz Rydzyk odda głos właśnie na niego. Nasz dziennikarz postanowił sprawdzić tę informacje o aucie. "Super Express" próbował ustalić, ile punktów karnych ma Tadeusz Rydzyk. Nazwisko najsłynniejszego zakonnika w Polsce podziałało na stróżów prawa niczym płachta na byka.

Nasz rozmówca z biura prasowego Komendy Miejskiej Policji w Toruniu stwierdził, że policja nie udziela informacji w takich sprawach. Poprosił nas, abyśmy nie podawali jego stopnia ani funkcji. Ojcowi Tadeuszowi Rydzykowi nikt nie zabrania jeździć. My możemy mu tylko poradzić, aby dla tych, dla których jest bardzo ważną osobę, sprawdził swój refleks i wykonał badania psychofizyczne dla kierowców.

Ojciec Tadeusz Rydzyk postawił muzeum Jan Pawła II za 200 mln złotych i otworzył z wielką pompą, po czym zamknął Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.