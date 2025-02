Tajny plebiscyt "Super Expressu" w Toruniu. Przewodniczył prezydent

Spis treści

Tajny plebiscyt "Super Expressu" na Tłusty Czwartek

To był tajny konkurs. Toruńskie piekarnie i cukiernie nie wiedziały, że biorą w nim udział. Dlatego we wtorek (25 lutego 2025 r.), w godzinach rannych, z toruńskich piekarni i cukierni redakcja "Super Expressu" zakupiła po dziesięć pączków. Zrobiliśmy to z premedytacją, aby cukiernie i piekarnie nie przygotowały "lepszych" paczków od tych, które sprzedają na co dzień.

Urząd Marszałkowski w Toruniu reprezentowała Beata Krzemińska, rzeczniczka prasowa urzędu. Marszałek Piotr Całbecki jest promotorem zdrowej żywności, więc pewnie mu się ten konkurs nie podobał. Okazało się, że pani Beata jest po technologii żywności - dlatego do jury jak najbardziej się nadawała.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika do jury wysłał dwójkę swoich przedstawicieli. Nie były to przypadkowe osoby. Profesor Jarosław Dumanowski od lat zajmuje się historią kuchni. Towarzyszyła mu Marta Kuta, przewodnicząca Samorządu Studenckiego. Pani Marta była najmłodszym członkiem jury. Wiadomo, studenci jedzą pączki nie tylko w tłusty czwartek.

W jury była też znana felietonistka Katarzyna Czachowska oraz Agnieszka Michałowska z Akademii Kulinarnej Studio A. Wiadomo, kobiety jak już muszą zjeść cos słodkiego, to wybierają najlepsze rzeczy.

Na czele jury musiał oczywiście stanąć prezydent Torunia Paweł Gulewski. Prezydent zgodził się na to. Dalszy ciąg materiału z wynikami znajduje się pod galerią ze zdjęciami.

Wybraliśmy najlepsze pączki na tłusty czwartek. Wyniki konkursu

Jury obradowało przy doskonałej kawie, w kawiarni Fonte przy ulicy Warszawskiej w Toruniu. Każdy z członków jury posmakował każdego pączka. - Toruń stoi nie tylko piernikiem ale też pączkami - mówił w czasie degustacji Paweł Gulewski.

Nasz dziennikarz nie był członkiem jury. Jako chłopak z toruńskiej starówki, od zawsze przepada za pączkami z dzieciństwa.

Ja wiem, jak te pączki smakują i zawsze rozpoznam te z cukierni koło szkoły i dla mnie to są najlepsze pączki na świecie. Dlatego nie był bym obiektywny - tak odpowiedział prezydentowi nasz dziennikarz, pytany o to, dlaczego nie próbuje pączków.

Wyniki konkursu były sporym zaskoczeniem. Po podliczeniu głosów jury okazało się, że:

Trzecie miejsce w konkursie zajęły pączki z Piekarni Cukierni Olczyk przy PCK 29 .

. Drugie miejsc zajęły pączki z EciaCho z cukierni przy ulicy Grunwaldzkiej 21.

Pierwsze miejsce i tytuł najlepszych pączków w Toruniu zdobyły pączki z cukierni przy ulicy Wielkie Garbary 14.

Są to pączki od Lenkiewicza. To kultowa cukiernia w Toruniu. Te pączki w czasie przerw szkolnych wcinał nasz dziennikarz. To o nich mówił prezydentowi Torunia. Celem naszego konkursu nie było na pewno promowanie zdrowej żywności. Został on przeprowadzony, bo to ostatnie dni karnawału.