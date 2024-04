Tak kandydaci na prezydenta Torunia Paweł Gulewski i Michał Zaleski odpowiedzieli na pytanie o oświatę

Zasady walki o pas mistrza Torunia zostały zaakceptowane przez KWW Michała Zaleskiego i KWW Koalicji Obywatelskiej, który reprezentuje Paweł Gulewski. Tym razem kandydaci, którzy 21 kwietnia zmierzą się ze sobą w II turze wyborów odpowiadali na pytanie "Co z oświatą w Toruniu i naszymi pociechami?". Poniżej prezentujemy ich odpowiedzi w całości:

Prezydent Michał Zaleski:

- Zapewnienie dobrych warunków do zakładania i utrzymania rodziny, jej bezpieczeństwa, także ekonomicznego, to podstawowy warunek, by młodzi ludzie chcieli związać swoją przyszłość z Toruniem. Wprowadzimy dofinansowanie zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego in vitro, uzupełniające zapowiadany program rządowy. Będziemy rozszerzać projekt bonu żłobkowego. Zbudujemy dwie nowe szkoły, po obu stronach Wisły i zrealizujemy szeroki program modernizacji istniejących szkół tak, jak czyniliśmy to dotąd. Jednym z priorytetów będzie rozwój szkolnej bazy sportowej, Toruń już dziś należy do miast o największej ilości basenów przyszkolnych, będziemy tworzyć nowe boiska, bieżnie itp.

Wraz z parterami biznesowymi i naukowymi będziemy realizować program szkoleniowy dla uczniów toruńskich szkół ponadpodstawowych w zakresie zdobywania i rozwijania umiejętności potrzebnych w nowoczesnej gospodarce, w tym związanych z wykorzystaniem rozwiązań cyfrowych i sztucznej inteligencji oraz przestrzegających zasad zrównoważonego rozwoju.

W 2023 r. miasto przeprowadziło szeroką diagnozę dobrostanu psychicznego i społecznego młodzieży po okresie nauki zdalnej i izolacji, z której wynika, że ponad połowa toruńskiej młodzieży odczuwa problemy w tym zakresie! Zapewnimy szybki dostęp do indywidualnych porad psychologicznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, w tym organizując dyżury psychologiczne. Stworzymy dodatkowe etaty dla grupy pedagogów i psychologów, ponad normatyw ustalany przez Ministerstwo Edukacji dla miast wielkości Torunia. Będziemy rozwijać wysokie kompetencje kadry toruńskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Zapewnimy szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli toruńskich szkół. Zapewnimy dzieciom i młodzieży dostęp do Telefonu Wsparcia w sytuacjach kryzysowych oraz pakiet zdalnych konsultacji psychologicznych.

Zapewnimy nauczycielom i pracownikom szkół powszechny dostęp do kursów z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz reagowania w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu. Zaoferujemy program rozwoju kompetencji emocjonalnych już dla najmłodszych uczniów. Pomożemy w zapobieganiu zachowaniom agresywnym, w kształtowaniu umiejętności troski o własne bezpieczeństwo, nauce postaw asertywnych względem osób nieznajomych - odpowiedział gospodarz grodu Kopernika.

Kandydat na prezydenta Torunia Paweł Gulewski:

- Dobre i bezpieczne szkoły! Bezpłatne żłobki i przedszkola! Dlaczego? Bo dzieci to nasza przyszłość. Zadbam o ich najlepszy start. Zamiast nudzić się, będą robić fajne rzeczy. W szkołach, świetlicach i na osiedlach. Młodzieży w szkołach damy drony i drukarki 3D. Małe studia do kręcenia filmów. Spotkania z gwiazdami Tik Toka i Instagrama. Do tego wspólne treningi ze znanymi sportowcami. To będą dobrze wydane pieniądze. Będziemy dumni z młodych talentów z Torunia.

Szkoła może być fajna! Koniec z nudą. Żłobki mogą być za darmo! Koniec z wyciskaniem rodziców jak cytryny. Da się to zrobić! Najlepszy start dla naszych dzieci.

Osiedlowe boiska dla przyszłych gwiazd sportu. Odkryjmy w Toruniu nową Igę Świątek! Nowego Bartosza Zmarzlika! Czy Roberta Lewandowskiego albo Natalię Kaczmarek! Do tego więcej sportu to mniej nudy i wandalizmu. Więcej sportu to nowe przyjaźnie. Miło spędzony czas. I mniej samotności. Dzieci, rodzice i dziadkowie bawiący się razem. O takim Toruniu marzę!

Stawiam na zdrowie. Bez czekania w kolejce do lekarza. Toruń z dobrym szpitalem miejskim. Z miejscami, gdzie seniorzy dostaną pomoc. Z wsparciem psychologicznym dla każdego. Zdrowe, przyjemne i aktywne miasto. Spacerujmy po zielonych terenach na osiedlach. Oddychajmy zdrowym powietrzem. Tak spędzajmy wspólnie wolny czas. Całymi rodzinami. Na zajęciach z trenerami z klubów sportowych.

Zawsze pamiętam o najsłabszych! Osoby z niepełnosprawnością mogą liczyć na moją pomoc. Będę wspierać biedniejsze rodziny. Każdy powinien czuć się w Toruniu dobrze i bezpiecznie. Każdy może na mnie liczyć! Kochani torunianie, jesteście dla mnie najważniejsi! To Was będę słuchać każdego dnia. To z Wami będę się spotykać i rozmawiać. To o Was chodzi w Toruniu. Miasto dla młodych. Miasto dla rodzin. Miasto dla seniorów. Dużo drzew, mniej betonu.

Uwierzmy w Toruń! Miasto, które kochamy. Dobre i bezpieczne szkoły! Bezpłatne żłobki i przedszkola! Sport dla każdego! Zielone osiedla! Dostęp do lekarza i psychologa! Wspólne spędzanie czasu! Wsparcie dla najsłabszych! O takim Toruniu marzę. Wiem, że Wy też! Od pierwszego dnia ruszam do ciężkiej pracy. Bo chcę spełnić nasze marzenia. Chcę, żeby każdy spełniał marzenia w Mieście Aniołów - odpowiedział Paweł Gulewski z KO.