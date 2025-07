Takiego widoku na rynku w Toruniu jeszcze nie było. Mieszkańcy nie kryli zdumienia

Szachy na Rynku Staromiejskim w Toruniu

Turniej szachów błyskawicznych na Rynku Staromiejskim w Toruniu został zorganizowany po raz pierwszy w historii. Wydarzenie odbyło się w ramach IV Jagiellońskiego Festiwalu Szachowego, organizowanego przez Akademię Jagiellońską, Cambridge Academy i Szkołę Szachową Gambit. W puli nagród mieliśmy aż 3 tysiące złotych. Zwycięzcę wyłoniła dogrywka w formie armagedonu. W niej Karol Kacprzak z UKS "Rodło" Opole pokonał niepokonanego do tej pory arcymistrza Petro Golubkę z Ukrainy.

Podium uzupełnił Paweł Flak z CLKS Mazovia. Najlepszym zawodnikiem z województwa kujawsko-pomorskiego był Mateusz Brzeziński z UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz. Związany z UMK w Toruniu zawodnik zajął czwarte miejsce.

- To fantastyczna idea. Bardzo lubię szachy w plenerze, to była świetna okazja do zagrania. Przy okazji przechodnie z Torunia mogli obejrzeć zawody z bliska. Stawka była bardzo dobra, przyjechali zawodnicy, którzy regularnie grają w turniejach szachowych. Co do armagedonu - mam mieszane uczucia. Czasami jest tak, że jeden zawodnik dominuje i niepotrzebne jest formułowanie dogrywek. Z drugiej strony jest atrakcyjny dla kibiców. To coś nowego i ciekawego - powiedział nam Brzeziński.

Szachy, akcent z Chin i atrakcja dla torunian

Na liście startowej znalazło się 54 zawodników, w tym 6 kobiet. Numerem jeden był wspominany wyżej arcymistrz Golubka, który ostatecznie wypuścił z rąk wygraną. Nad sprawnym przeprowadzeniem zawodów czuwał duet z UKS Gambit Toruń - Marek Kubicki i Aleksandra Dąbrowska.

- Frekwencja dopisała, wyglądało to bardzo okazale. Walka była zacięta. Impreza zebrała trochę kibiców. Przyszli, zobaczyli jak się gra szybko w szachy. Mam nadzieję, że jeśli ktoś myślał "szachy są nudne" - to zmieni zdanie - powiedział nam Marek Kubicki, główny sędzia zawodów.

Na miejscu pojawili się również przedstawiciele Instytutu Konfucjusza. Torunianie mogli znaleźć u nich chińskie akcenty. IV Jagielloński Festiwal Szachowy trwał do 6 lipca. Pełne wyniki "Blitza na Rynku Staromiejskim" znajdziecie w tym miejscu. W serwisie chessmanager.com znajdują się również zestawienia, dotyczące turniejów szachów klasycznych, rozegranych w ramach wyżej wspominanego festiwalu.