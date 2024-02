W marcu 2023 roku informowaliśmy czytelników o planowanej modernizacji targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Toruniu. Sprzedawcy, z którymi wtedy rozmawiał nasz dziennikarz wspominali, że wiążą z nią duże nadzieje. Od dawien dawna mierzyli się bowiem z kryzysem - klientów ubywało, m.in. przez otoczenie konkurencyjne. Targowisko jest ulokowane w pobliżu sklepów potężnych sieci supermarketów. Jeden ze sprzedawców zwrócił nam uwagę na potężne dziury, z którymi mierzy się jego samochód dostawczy. Prace remontowe zostały zakończone. - To będzie nowa jakość na tym bardzo popularnym targowisku miejskim. Ułatwi to handel, a nam, kupującym, zapewni dobre warunki korzystania z tego miejsca - przekonywał prezydent Michał Zaleski. A efekty? Dość zaskakujące. Wybraliśmy się na targ, aby zakupić jakościowe owoce i warzywa i przy okazji zapytaliśmy sprzedawców, czy jest lepiej.

Tak wyglądało targowisko przed modernizacją. Pod galerią ze zdjęciami znajdziecie dalszy ciąg tekstu

Toruń: Targowisko wyremontowane, ale sprzedawcy narzekają! "Trudno wytrzymać w takich warunkach"

Na targowisku tradycyjnie dostaliśmy dobre jabłka i warzywa o niewątpliwie lepszej jakości od tych, oferowanych przez supermarkety. Doświadczonego sprzedawcę zapytaliśmy, czy po remoncie jego sytuacja uległa poprawie. Zauważyliśmy, że podjazd jest w dużo lepszym stanie - przede wszystkim zniknęły nieprzyjemne dziury. Niestety, na tym plusy najprawdopodobniej się kończą.

- Będę szczery, nie jest lepiej. Dach został zrobiony w taki sposób, że łatwo przedostaje się wiatr. Zimą naprawdę trudno wytrzymać w takich warunkach. Miejsca nie mamy więcej. Dodatkowo to wszystko przecieka i jak pada deszcz, to jest jak jest - mówi naszemu dziennikarzowi sprzedawca, który od lat oferuje klientom owoce i warzywa na targowisku przy ul. Mickiewicza.

Mężczyzna dodaje, że niebawem wiosna opanuje Toruń, więc warunki się poprawią, ale ma żal do tych, którzy zaprojektowali i wykonywali zadaszenie. Twierdzi, że przede wszystkim jest ono ułożone zbyt wysoko, co skutkuje wietrznymi niespodziankami. Miejmy nadzieję, że poprawa pogody przyniesie na targowisko więcej klientów. To miejsce to jeden z najważniejszych punktów Bydgoskiego Przedmieścia, z którego torunianie korzystają od lat. Cenią je m.in. za szeroki wybór produktów, jakość i życzliwość sprzedawców.

Tak wygląda targowisko miejskie w Toruniu po modernizacji. Galeria ze zdjęciami