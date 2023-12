Tego nie dokonał jeszcze nikt! Cała Polska usłyszała o tym żołnierzu

To pierwszy taki przypadek w Polsce i nic dziwnego, że przedstawiciele CSWOT chwalą się nim, gdzie tylko się da. Płk dr Przemysław Żukowski, komendant Centrum Szkolenia WOT podkreślił, że to miejsce, w którym najlepsi szkolą najlepszych. - Jestem niezmiernie dumny, że to właśnie nasz żołnierz jest pierwszym w Polsce, który ukończył to elitarne szkolenie w Wielkiej Brytanii - powiedział.

Javelin Platoon Commanders Course to elitarne trzymiesięczne szkolenie, które realizowane jest dwa razy do roku. W każdej jego edycji udział może wziąć tylko kilkunastu wyselekcjonowanych żołnierzy, którzy po przejściu egzaminów z wiedzy i testach sprawnościowych wybierani są do udziału w tym kursie. - Intensywne przygotowania do udziału w szkoleniu rozpocząłem już na kilka miesięcy przed wyjazdem do Warminster w Wielkiej Brytanii - przekazał uczestnik elitarnego kursu.

Żołnierz CSWOT w Toruniu z wybitnym osiągnięciem. Tak wyglądało szkolenie

- Od początku miałem pełną świadomość, że w szkoleniu tym udział wziąć może tylko kilkunastu żołnierzy, a sama kwalifikacja na kurs jest niezwykle trudna - podkreślił żołnierz CSWOT w Toruniu.

Jak wyglądał elitarny cykl w Wielkiej Brytanii? Javelin Platoon Commanders Course podzielony jest na dwie części. W ramach pierwszego etapu żołnierze przechodzą szkolenie z zakresu dowodzenia oraz taktyki wykorzystania przeciwpancernych pocisków kierowanych JAVELIN. W drugiej części kursu żołnierze praktycznie realizują zadania bojowe, niosąc na sobie wyposażenie o wadze ponad 40 kilogramów i pokonując dziesiątki kilometrów. Jak się okazało, polski żołnierz poradził sobie wyśmienicie.

Warto wiedzieć, że Javelin to przeciwpancerny pocisk kierowany amerykańskiej produkcji typu „odpal i zapomnij". Pocisk naprowadzany jest za pomocą własnej głowicy termowizyjnej. Wojska Obrony Terytorialnej wykorzystują pocisk w wersji FGM-148F, który umożliwia rażenie celów opancerzonych na odległości ponad 4 kilometrów. - Strzelanie bojowe z ppk Javelin, wielokilometrowe marsze, bytowanie w terenie, realizacja stawianych zadań, a także dowodzenie podwładnymi - to tylko niektóre elementy jakie realizowaliśmy w czasie praktycznej części szkolenia. Kurs był niezwykle intensywny i jestem dumny że udało mi się go ukończyć - podsumował uczestnik.

Zobacz kilka zdjęć z elitarnego kursu. Pierwszy Polak, którzy ukończył Javelin Platoon Commanders Course jest z toruńskiego CSWOT

