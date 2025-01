Autor:

Uzdrowiska w Polsce. Kuracjusze uwielbiają wybywać na turnusy

Wyjazdy do miejscowości uzdrowiskowych i przebywanie w sanatoriach to nie lada przyjemność, na którą najczęściej decydują się seniorzy. Dzięki takim turnusom kuracjusze mają możliwość zadbania o swoje zdrowie oraz to świetna okazja do poznania nowych osób. Pobyty w sanatoriach kojarzą się większości z odpoczynkiem i zabiegami, lecz - jak się okazuje - taka przyjemność to również obowiązki! O czym konkretnie mowa? Mało kto wie, że przebywanie w sanatorium z ramienia NFZ nie zawsze będzie darmowe i niekiedy trzeba za nie zapłacić z własnej kieszeni. Coś na ten temat wiedzą osoby, które z dnia na dzień postanowiły zrezygnować z pobytu i wyjechać do domu.

Ta praktyka w sanatorium może sporo kosztować. Ośrodki wolą nie ryzykować

Choć tak jak wspominaliśmy, wyjazdy do sanatoriów cieszą się popularnością, to nadal są osoby, które decydują się na rezygnowanie, a w zasadzie skracanie sobie pobytu w placówkach. Okazuje się, że taka praktyka może sporo kosztować, bowiem jeśli kuracjusz bez powodu chce szybciej opuścić obiekt, musi liczyć się z dodatkową opłatą. Tak zwana kara za niewykorzystane dni w sanatorium to nawet 150 zł za dzień, więc całkiem sporo. Co ciekawe, niektórzy kuracjusze buntują się przeciwko tej zasadzie i po prostu opuszczają sanatorium bez informacji, lecz w takiej sytuacji bardzo prawdopodobne, iż po czasie otrzymają list z obowiązkiem zapłaty.

Dlaczego jednak sanatoria wprowadziły taką zasadę - co ta ma na celu? Okazuje się, że w sytuacji, gdy pacjent skróci pobyt bez istotnego powodu, placówka nie otrzyma pieniędzy z NFZ. Co jest więc ważnym powodem? Wyróżniamy trzy okoliczności, w których kuracjusz może skrócić pobyt bez dodatkowych opłat:

własna choroba, która uniemożliwia kontynuację pobytu

choroba lub śmierć członka najbliższej rodziny i osoby pod opieką kuracjusza

przyczyna leżąca po stronie sanatorium.

