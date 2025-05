Małe tropiki w kujawsko-pomorskim

To będzie letni hit regionu! Nadmorski klimat setki kilometrów od morza

Choć wielu mieszkańców Polski ma do Bałtyku setki kilometrów, to wcale nie muszą oni pokonywać tak ogromnych odległości, by poczuć jego klimat. Idealnym tego przykładem może być województwo kujawsko-pomorskie, w którym znajduje się akwen z powodzeniem zastępujący nadmorskie kurorty.