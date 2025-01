To on będzie wyrabiał pierniki z prezydentem i Radosławem Sikorskim. Cena zaskakuje

W tym regionie z sanatoriów rezygnuje najwięcej kuracjuszy. To prawie 80 procent!

33. Finał WOŚP w Toruniu

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Toruniu przyniósł ponad 700 tysięcy złotych dla Orkiestry, a to jeszcze nie koniec. Prezydent Paweł Gulewski i marszałek Piotr Całbecki ze sceny WOŚP 2025 mówili o wygranej z hejtem i zastraszaniem. - Jesteście wspaniałymi Polakami - przekonywał szef województwa kujawsko-pomorskiego.

WOŚP 2025 to nie tylko tysiące wolontariuszy, wrzucanie pieniędzy do puszek i imprezy towarzyszące. Sporo emocji wzbudzały aukcje internetowe. Toruński sztab WOŚP przygotował m.in. warsztaty z lepienia pierników z prezydentem Torunia i ministrem Radosławem Sikorskim. Wiemy już, kto wygrał wyrabianie pierników z popularnymi politykami. Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami z toruńskiej edycji 33. Finału WOŚP.

Przedsiębiorca z Bydgoszczy wyrobi pierniki z Radosławem Sikorskim i prezydentem Torunia

Ponad 8 tysięcy zapłacił zwycięzca aukcji, której przedmiotem był przewodni puchar Mariana Rosego. Co ciekawe, podobny wynik przyniosło opisywane wyżej wyrabianie pierników z politykami. - Myślałam, że będzie więcej - rzuciła nam pod sceną pani Maria. A jak to wygląda we szczegółach?

Aukcję wygrał Adam Gudell, Prezes Zarządu Moderator Inwestycje Sp. z o.o. Warsztaty odbędą się w Muzeum Toruńskiego Piernika - Oddziale Muzeum Okręgowego w Toruniu, w terminie dogodnym dla wszystkich stron - powiedział nam Marcin Jurzysta z Urzędu Miasta Torunia.

- Przedsiębiorca z Bydgoszczy, to takie metropolitalne, prawda panie marszałku? - rzucił na scenie prezydent Paweł Gulewski. Prezes wspominanego wyżej przedsiębiorstwa spotka się z gospodarzem grodu Kopernika i ministrem Sikorskim na terenie Torunia. Gulewski nawiązał rzecz jasna do utworzenia Metropolii Toruńskiej, choć akurat Bydgoszcz do tego stowarzyszenia nie dołączy.