WOŚP 2025 w Toruniu: Wymowne słowa ze sceny! "Nie daliśmy się zastraszyć". Zdjęcia ze starówki

WOŚP 2025 w Toruniu. 33. Finał ze świetnymi wynikami

33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Toruniu mierzył się m.in. z opadami deszczu, które zwłaszcza po południu dawały się we znaki przyjaciołom WOŚP. To jednak nie przeszkadzało dziesiątkom tysięcy torunian i gościom we wspieraniu Orkiestry. W "Ściskawie" zmieściło się 510 osób (o 9 więcej niż w zeszłym roku) - przekazała nam dziennikarka Radia ESKA Toruń, Marta Łazarska. Po godzinie 20:00 WOŚP Sztab Toruń pochwalił się znakomitą kwotą, zebraną przy okazji 33. Finału. Łącznie - w grodzie Kopernika zebrano przynajmniej 700 tysięcy złotych (ta kwota jeszcze urośnie). Dalszy ciąg naszego materiału znajdziecie pod galerią ze zdjęciami ze starówki. Byliśmy z aparatem i kamerą po południu i wieczorem!

Prezydent Gulewski i marszałek Całbecki o WOŚP w Toruniu: "Nie daliśmy się zastraszyć"

Wszystkim darczyńcom dziękował z ulokowanej na Rynku Staromiejskim sceny Artur Majerowski, szef głównego sztabu WOŚP w Toruniu. Głos zabrali również marszałek Piotr Całbecki i prezydent Paweł Gulewski. Obaj samorządowcy wyraźnie podkreślali, że w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mierzyła się z wieloma przeciwnikami.

Mierzyliśmy się z hejtem, ale pokazaliście, że jesteście wspaniałymi Polakami. Dziękuję wszystkim! - powiedział marszałek Piotr Całbecki. - Nie daliśmy się zastraszyć. Widziałem dziesiątki tysięcy wspaniałych ludzi na ulicach Torunia. W tegorocznej edycji wzięło udział ponad 300 wolontariuszy - dodał prezydent Gulewski.

WOŚP 2025 w Toruniu: Światełko do Nieba i koncerty

Mocnym zakończeniem wieczoru z WOŚP był występ zespołu Vine Train z Poznania. Glam metalowa ekipa rozruszała widownię, która została na Rynku po Światełku do Nieba. Laserowy pokaz, wsparty ognistymi podmuchami i pięknymi dźwiękami skrzypiec możecie zobaczyć na naszym profilu na Facebooku. Widownia została na koniec obsypana efektownym, kolorowym konfetti. W kolejnych dniach wrócimy do niedzielnego finału w grodzie Kopernika. Ostateczną, zebraną kwotę będzie można podać dopiero po zakończeniu licytacji, ale już dziś organizatorzy wydarzenia mogą mówić o sukcesie.