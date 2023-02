Toruń bawił się na koncercie legendarnych muzyków TSA. "Goście przyjeżdżali nawet z Londynu". Mamy zdjęcia

Ogromny skandal w toruńskim szpitalu. Znęcał się nad bezbronnymi pacjentami! "Przypinał do łóżka pasami..."

Koncert TSA Michalski Niekrasz Kapłon w kultowym toruńskim Hard Rock Pubie Pamela był okazją do zaśpiewania słynnych przebojów TSA i zapoznania się z materiałem z nowej płyty muzyków. - W Hard Rock Pubie Pamela grałem wielokrotnie w różnych składach. Z TSA dwukrotnie. Dla mnie to miejsce kultowe - powiedział gitarzysta Janusz Niekrasz. - Świetny klimat i ludzie. W Polsce coraz mniej takich miejsc. Hard Rock Pub Pamela to klub z duszą, dlatego lubię tu wracać i będę śpiewał na tej scenie po kres istnienia tego miejsca - dodał wokalista Damian Michalski.

Toruń. Fotorelacja z koncertu TSA Michalski Niekrasz Kapłon

Frekwencja dopisała, a widownia i muzycy bawili się znakomicie. Zadowolenia nie ukrywa w rozmowie z naszym portalem Dariusz Kowalski, właściciel kultowej Pameli. Jak sam podkreśla, Janusz Niekrasz i Marek Kapłon to wieloletni przyjaciele lokalu, którzy wnieśli wiele pozytywnego w życie muzyczne tego miejsca.

- Było dużo ludzi, wszystkie bilety sprzedaliśmy. Ludzie na ten koncert przylecieli z Londynu, przyjechali z tak odległych miast jak np. Szczecin. Atmosfera była mega pozytywna - wspomina Kowalski. Fotorelację z imprezy zamieszczamy pod tekstem!

