Dzieci jadły galaretkę w szkole. Trafiły do szpitala. Nowe informacje o stanie zdrowia

2025-10-09 10:05

Mamy nowe informacje w sprawie, która poruszyła mieszkańców Torunia. Sześcioro uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 trafiło do szpitala po spożyciu galaretki. Doktor Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu przekazał nam wieści, dotyczące stanu zdrowia pacjentów. Na szczęście skończyło się na strachu!

Ambulans

i

Autor: Pixabay.com Karetka pogotowia
  • W środę pojawiły się niepokojące zdarzenie w jednej z toruńskich szkół. Sześcioro uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 trafiło do szpitala po spożyciu galaretki.
  • Policja prowadzi postępowanie w sprawie, a sanepid i prokuratura zostały powiadomione o podejrzeniu zatrucia pokarmowego.
  • Jeszcze wczoraj wieczorem dzieci, które zatruły się podczas warsztatów z robienia galaretki wróciły do domów. Szczegóły na se.pl.

Toruń: Dzieci jadły galaretkę. Trafiły do szpitala. Nowe informacje

W środę, 8 października, w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Targowej w Toruniu odbył się pokaz edukacyjny zorganizowany przez firmę zewnętrzną. Jak nieoficjalnie dowiedział się "Super Express", podczas zajęć, prowadzonych przez zewnętrzną firmę, dzieci przygotowywały i spożywały galaretki. Niedługo po zakończeniu pokazu kilkoro uczniów zaczęło uskarżać się na złe samopoczucie, bóle brzucha i nudności. Jak ustalono, objawy mogły wskazywać na zatrucie pokarmowe. Na szczęście skończyło się na strachu!

- Zespół ratowniczy przywiózł sześcioro dzieci, kolejne zostały przywiezione przez rodziców. Odczuwały bóle brzucha. Dolegliwości ustąpiły w momencie, gdy były przyjmowane do szpitala. Po krótkiej obserwacji i badaniu lekarskim, dzieci zostały zwolnione do domów. Nic złego się nie wydarzyło - uspokoił nas dr n. med. Janusz Mielcarek, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu.

Policja zabezpieczyła próbki, według bydgoskiego sanepidu na pogorszenie stanu dzieci w wieku 8-9 lat mógł wpłynąć alginian sodu. Jest on powszechnie stosowanym środkiem w żywności.

