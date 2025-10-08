Zatrucie dzieci w toruńskiej podstawówce! Sześcioro uczniów trafiło do szpitala

W Toruniu doszło do incydentu w szkole podstawowej, gdzie sześcioro dzieci trafiło do szpitala po zjedzeniu galaretki.

Podejrzewa się zatrucie pokarmowe, a policja i sanepid badają próbki jedzenia i okoliczności zdarzenia.

Sprawę prowadzi prokuratura, a dyrekcja szkoły nie komentuje. Czy to wina zewnętrznej firmy?

W środę, 8 października, w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Targowej w Toruniu odbył się pokaz edukacyjny zorganizowany przez firmę zewnętrzną. Jak nieoficjalnie dowiedział się "Super Express", podczas zajęć, prowadzonych przez zewnętrzną firmę, dzieci przygotowywały i spożywały galaretki. Niedługo po zakończeniu pokazu kilkoro uczniów zaczęło uskarżać się na złe samopoczucie, bóle brzucha i nudności. Jak ustalono, objawy mogły wskazywać na zatrucie pokarmowe.

Na miejsce natychmiast wezwano pogotowie ratunkowe i policję. Sześcioro dzieci zostało przewiezionych do szpitala, gdzie lekarze objęli je obserwacją. Na szczęście stan uczniów nie zagraża ich życiu.

Teraz śledczy sprawdzają, czy przyczyną problemów zdrowotnych mogły być nieświeże składniki, nieprawidłowe przechowywanie produktów, czy może inne czynniki związane z samym procesem przygotowania galaretek. Według ustaleń TVP Bydgoszcz, o zdarzeniu natychmiast poinformowano Państwową Inspekcję Sanitarną oraz prokuraturę. Obie instytucje prowadzą swoje analizy w kierunku ewentualnego naruszenia zasad bezpieczeństwa żywności lub nieumyślnego narażenia zdrowia dzieci.

Dyrekcja szkoły oraz szpital, do którego trafiły dzieci, nie komentuje na razie sprawy. Policjanci przesłuchują świadków zdarzenia, w tym opiekunów dzieci, organizatorów pokazu oraz osoby odpowiedzialne za przygotowanie potraw.