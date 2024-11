Toruń ma nową linię autobusową. To ukłon w stronę licznej społeczności

Czy 11 listopada to święto kościelne? Sprawdzamy, czy w Święto Niepodległości trzeba iść do kościoła

Spis treści

Toruń miastem dla studentów

Społeczność studencka od dawien dawna jest bardzo ważna dla władz Torunia. Tylko w toruńskim kampusie UMK mamy 12 049 studentów. Uruchomienie nowej linii autobusowej ma również związek z uczczeniem 80-lecia działalności toruńskiego uniwersytetu, który został utworzony 24 sierpnia 1945 roku. Stąd też numer linii - 80.

- Panie Rektorze, nie trzeba było długo czekać na efekty naszej współpracy, którą usankcjonowaliśmy wspólną umową, podpisaną 1 października przy okazji rozpoczynającego się roku akademickiego - powiedział prezydent Paweł Gulewski, cytowany przez UMT.

Nowa linia autobusowa w Toruniu

- Inauguracja nowej linii autobusowej opatrzonej liczbą 80 nie bez przyczyny jest wtłoczona w nasz nowy format współpracy. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom społeczności akademickiej - dodał prezydent Gulewski.

Od dłuższego czasu rozmawialiśmy o tym, że rzeczywiście brakuje bezpośredniego połączenia pomiędzy Dworcem Głównym PKP a kampusem UMK. Po długich analizach możliwych wariantów udało się wypracować optymalną trasę linii autobusowej, która będzie zabezpieczać potrzeby zarówno mieszkańców, jak i studentów - podkreślił gospodarz grodu Kopernika.

Autobusy jeżdżą na trasie: Uniwersytet - Gagarina, Sienkiewicza, Fałata, Bema, Szosa Chełmińska, Aleja Solidarności, Plac Rapackiego, Most im. Piłsudskiego, Kujawska - Dworzec Główny.

Autobusy kursują od godz. 7:00-18:00 od poniedziałku do piątku (w dni zajęć dydaktycznych na UMK) przemiennie z kursami linii nr 131, aby uzyskać częstotliwość wspólną co ok. 15 minut w godzinach 13:00-17:00 lub co ok. 20 minut w godzinach pozaszczytowych. Zaplanowano również kursy w niedziele w godzinach 18:00-20:00 przemiennie z kursami linii nr 131 w celu ułatwienia studentom dojazdu do akademików.

Przedstawiciele UMT podkreślają, że przy planowaniu trasy, rozkładów jazdy linii nr 80 uwzględniono rozkłady jazdy pociągów oraz rozkład jazdy linii nr 11. Dodatkowo, na ulicy Bema za skrzyżowaniem z Szosą Chełmińską został uruchomiony nowy przystanek „Bema” w kierunku Uniwersytetu dla linii nr 10, 25 i 80. - Warto mieć na uwadze, że możliwe będą korekty trasy przejazdu oraz rozkładu jazdy, jak w przypadku każdej nowej linii - czytamy w komunikacie.

Toruń inwestuje w autobusy elektryczne

Inauguracyjny przejazd linią autobusową nr 80 odbył się autobusem elektrycznym. Gmina Miasta Toruń stale inwestuje w ekologiczny transport publiczny:

MZK podpisało umowę na dostawę 25 autobusów elektrycznych z programu KPO. Bardzo się cieszymy, bo w ciągu dwóch lat będziemy sukcesywnie tę dostawę otrzymywali. W pakiecie są też ładowarki. Wartość tego zamówienia to ponad 88 mln złotych - wskazał Rafał Pietrucień, zastępca Prezydenta Miasta Torunia.

Obecnie miejski przewoźnik dysponuje 150 autobusami:

44 autobusami MAN (w tym 14 hybrydowych),

101 autobusami Solaris (w tym 10 elektrycznymi, jedną hybrydą, trzema CNG),

5 autobusami Ursus.

Ponadto w skład taboru wchodzą dwa zabytkowe jelcze oraz autobus nauki jazdy.