Wybitny reżyser przyjedzie do Torunia. "Jeden z najważniejszych przedstawicieli kina autorskiego"

Mają go

Toruń. Zapadający się chodnik stwarza zagrożenie

Na zapadający się chodnik można się natknąć przy ul. Orląt Lwowskich w Toruniu. Radny Michał Rzymyszkiewicz przekonuje, że to miejsce stanowi niebezpieczeństwo dla pieszych. Nie zostało ono w żaden sposób zabezpieczone, więc trzeba je po prostu omijać i to najlepiej szerokim łukiem. 21 września lokalny polityk zwrócił się do władz grodu Kopernika o naprawę. - Nie została dokonana. 19 października zrobiłem zdjęcia - mówi nam Michał Rzymyszkiewicz. Zamieszczamy je w poniższej galerii. Pod nią dalszy ciąg artykułu.

W czwartek (19 października 2023 r.) toruński radny zwrócił się z ponowną prośbą o zabezpieczenie terenu. Liczy też, że służby naprawią zapadający się chodnik. Pytany przez naszego dziennikarza o odpowiedź prezydenta Zaleskiego stwierdził, że do piątku jej nie otrzymał. Do sprawy będziemy wracać. Do naszych czytelników kierujemy zapytanie - czy w innych rejonach Torunia napotkaliście podobny problem?

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].