Toruń świętuje przez 10 dni. Darmowe atrakcje dla wszystkich i zmiany

Dni Torunia. Paweł Gulewski zapowiada wizytę gości z Kowna

Przedstawiciele lokalnego samorządu od dawna zapowiadali, że nadchodzące dni będą wyjątkowym czasem dla całej społeczności grodu Kopernika. Zgodnie z planem, sygnałem do startu miejskiej zabawy stał się hejnał, który wybrzmiał w piątkowe południe, 19 czerwca, prosto z wieży Ratusza Staromiejskiego. Prezydent Torunia zwrócił uwagę na historyczne i rozrywkowe aspekty święta, wspominając o przyjeździe specjalnej delegacji z litewskiego Kowna.

- Wydłużamy okres zabawy w naszym mieście. Dni Torunia to dziesiątki wydarzeń dużych, skalowych, wydarzeń średnich, wydarzeń małych o charakterze kulturalnym, o charakterze społecznym, widowiska, plenerowe przedsięwzięcia. To również jarmarki, biesiady i wszystko to, co związane jest z historią flisactwa w naszym mieście i historią kopernikańską, ale również dobrą zabawą i spędzaniem wzajemnie dobrego czasu - podkreślił.

Włodarz miasta odniósł się także do sukcesów poprzedniej edycji wydarzenia.

- Zeszłoroczna edycja pokazała siłę wydarzeń związanych z tym świętem, które jest świętem wszystkich mieszkanek i mieszkańców Torunia. Okazało się również, że możemy świętować w formule metropolitalnej. Parada Metropolitalna potwierdziła, że wspólnie możemy wracać do historii naszego miasta i budować jego tożsamość - zapewnił.

W piątkowy wieczór, punktualnie o 19:00, przestrzeń wokół Dworu Artusa wypełnią dźwięki z mobilnego studia Radia 357, skąd nadawana będzie „Lista Piosenek" promująca obchody. Równocześnie na Bulwarze Filadelfijskim rozpocznie się uroczysta inauguracja, uświetniona plenerowym występem zespołu TRE VOCI, a także połączonych sił Toruńskiej i Kowieńskiej Orkiestry Symfonicznej.

Miłośnicy tradycji będą mogli odwiedzić Letni Jarmark Toruński, który czerpie z bogatej, hanzeatyckiej historii ośrodka. Wydarzenie potrwa trzy dni, a stragany regionalnych twórców, rękodzielników i rzemieślników zostaną rozstawione w obrębie Rynku Nowomiejskiego oraz ulicy Przedzamcze.

Darmowe koncerty w Toruniu. Adam Szponka zachęca do udziału

Sobota, 20 czerwca, upłynie pod znakiem słodkiego poczęstunku w postaci tortu, na który zaprasza mieszkańców prezydent Torunia. Będzie to również dogodny moment, aby uhonorować wybitną postać świata sztuki. Włodarz Torunia zapowiedział wręczenie prestiżowej nagrody podczas uroczystego wieczoru w Ratuszu Staromiejskim.

- Uhonoruję go najwyższym wyróżnieniem i medalem Prezydenta Miasta Torunia Thorunium. Mowa oczywiście o Jacku Jerce i jego twórczości. Chcemy zaprosić wszystkich na specjalny wieczór. On się odbędzie 20 czerwca i tu będzie spotkanie z twórcą. Będziemy prezentować jego pracę i akurat w Ratuszu Staromiejskim będę chciał uhonorować pana Jacka Jerkę tym wyróżnieniem za promocję naszego miasta, ale przede wszystkim za niebanalną twórczość artystyczną, rozpoznowalną nie tylko na terenie całej Polski, ale również całego świata - zapowiedział gospodarz miasta.

Dziesięciodniowy okres świętowania obfituje w wydarzenia muzyczne. Na scenie pojawi się między innymi rodzima formacja Paraliż Band, celebrująca trzy dekady działalności scenicznej. Zastępca prezydenta, Adam Szponka, zwrócił uwagę na różnorodność festiwalowego repertuaru.

- Kilkanaście koncertów w różnych miejscach, o różnym charakterze. Jest to muzyka klasyczna, która rozbrzmi między innymi na Jordankach. Mamy fantastyczne koncerty na bulwarach. Mamy koncert »Toruńskie Gwiazdy« na Błoniach Nadwiślańskich i ta muzyka będzie bardzo, bardzo zróżnicowana - zapewnił.

Harmonogram przewiduje także wieczory z twórczością Andrzeja Zauchy i Marka Grechuty. Kolejnym punktem programu będzie Piknik Wiślany, który według wiceprezydenta Szponki zagwarantuje uczestnikom całą paletę rozrywek.

- Będą strefy - kulturalna i sportowa, będzie można sobie zrobić zdjęcia z gwiazdami - zachęcił wicprezydent.

W środę, 26 czerwca o godzinie 22:00 ulicami miasta przejdzie Parada Metropolitalna. Wiceprezydent zachwala nocne widowisko, które ma odmienić oblicze zabytkowego centrum.

- Będzie to spektakl Visitors, który przeniesie nas do podwodnego świata. Nasza starówka stanie się takim podwodnym światem, w którym pojawią się różne podwodne stworzenia, a tym podwodnym stworzeniom będzie towarzyszyła grupa, zespół brazylijskich bębniarzy, który będzie nadawał rytm miastu w godzinach nocnych. Warto to zobaczyć - stwierdził.

Kultywowanie nadrzecznych tradycji przybierze formę popularnych Wianków. Marta Sochacka, pełniąca funkcję dyrektorki Toruńskiej Agendy Kulturalnej, przedstawiła szczegóły tego nastrojowego przedsięwzięcia.

- 23 czerwca mieszkańców obu brzegów Wisły, będą mogli odprowadzić wianek w dół rzeki. O 20:30 z pomostu przy Bulwarze Filadelfijskim wyruszą łodzie flisackie w kierunku punktu widokowego - poinformowała.

Wraz z nastaniem zmroku, przy asyście flisaków, ogromny, przygotowany wspólnymi siłami wianek popłynie z nurtem rzeki. Zwieńczeniem tego magicznego wieczoru będzie widowiskowy Fire Show zaplanowany na terenie Zamku Dybowskiego.

Kompletny program imprez wraz ze ścisłym harmonogramem godzinowym udostępniono na specjalnych portalach zrzeszających sympatyków grodu Kopernika.

Dni Torunia oznaczają zmiany w ruchu. Gdzie zaparkować samochód?

Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia, ponieważ od czwartkowego poranka (18 czerwca, godz. 9:00) do poniedziałku (22 czerwca, godz. 8:00) fragment Bulwaru Filadelfijskiego między Ślimakiem Getyńskim a ulicą Łazienną zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Aby zrekompensować te niedogodności, urzędnicy wyznaczyli nadprogramowe strefy postojowe zlokalizowane przy Europejskim Centrum Filmowym CAMERIMAGE, do których można dotrzeć od strony Czerwonej Drogi.

Zarządcy dróg oraz włodarze apelują jednocześnie o wybieranie ekologicznych środków przemieszczania się i szerokie korzystanie z pojazdów komunikacji miejskiej, by uniknąć zatorów na głównych arteriach. Dokładne wytyczne drogowe dotyczące parkowania udostępnia w sieci Miejski Zarząd Dróg.