Młodzi zawodnicy z Torunia marzą o Gdańsku

Gracjan Kęsik (16 l.) z KS Nowa Era Toruń wygrał prestiżowy turniej TOP 8 w kategorii wiekowej junior. Miłosz Rękas (14 l.) z tego samego klubu zwyciężył w kategorii kadet. W najmłodszej kategorii wiekowej - młodzik - najlepszy w województwie kujawsko-pomorskim okazał się również zawodnik KS Nowa Era, Julian Korzus (12 l.). Ten siedem swoich gier wygrał w stosunku 3:0. Nie przegrał żadnego seta.

Zawodnicy KS Nowa Era Toruń marzą o Gdańsku

Dawno w polskim tenisie stołowym nie było tak dobrze. Młodzi polscy tenisiści dosłownie z Mistrzostw Europy i świata wrócili do domu z worem pełnym medali. Trenerzy pracujący na co dzień z młodzieżą mogą pękać z dumy. Ciężka praca na treningach ich zawodników przyniosła wspaniałe rezultaty.

Gracjan, Miłosz i Julian z Torunia chcą być tak Samuel Michna (13 l.), Rafał Formela (16 l.), Dawid Jadam (16 l.), Marcel Błaszczyk (16 l.) i Mateusz Sakowicz (15 l.). Ci zawodnicy trenują dzień w dzień, po dwa razy, rano i popołudniu w OSSM Gdańsk przy ulicy Janusza Meissnera 3. Na sali idealnej do trenowania tenisa stołowego rozstawionych jest 16 stołów. Po porannym treningu chodzą do szkoły po drugiej stronie ulicy. Mieszkają w bursie, która jest w tym samym budynku, co sala treningowa.Jeden z nich, Samuel Michna, ma ostatnich Mistrzostwach Europe Młodzików w tenisie stołowym zdobył dwa srebrne medale - indywidualnie i w drużynie mieszanej.

Zawodnicy z Gdańska podbijają tenisowy świat

Samuel trenuje w OSSM Gdańsk już trzeci rok. W poprzednim roku szkolnym miał taki plan zajęć, że nie mógł trenować rano ze swoimi kolegami. Dzisiaj można powiedzieć, że dla niego to nawet lepiej, bo po dwóch pierwszych lekcjach wracał do ośrodka, gdzie na niego i Katarzynę Rajkowską, dzień w dzień czekał trener Piotr Szafranek. Samuelowi i Kasi wyszło to tylko na dobre.

Gracjan, Miłosz i Julian chcą grać tak, jak chłopaki z ośrodka ale z dziennikarskiego obowiązku musimy napisać, że większe sukcesy od chłopaków na arenie europejskiej odnoszą dziewczyny. Bo one nie są "tylko" tak jak Formela wicemistrzami Polski, mistrzami Polski jak Sakowicz i Michna, który też jest dwukrotnym wicemistrzem Europy indywidualnie i w drużynie, ale to na szyjach dziewczyn na mistrzostwach Europy Juniorów zawisły złote medale. Mowa o Ilonie Szwiertnej (19 l.) i Wiktorii Wróbel (16 l.). Na ostatnich ME zdobyły złoty medal w drużynie i brązowy w deblu. Wiktoria do tego dorzuciła brąz indywidualnie i srebrny w mikście. Wiktoria juniorką będzie jeszcze przez dwa lata.

Po raz kolejny napiszemy to, o czym już w Super Expressie pisaliśmy. Ta dziewczyna miała 13 lat, gdy zdobywała indywidualnie brązowy medal w 2020 roku na Mistrzostwach Polski seniorów.

Jej tata, mimo to, że jest doskonałym trenerem postanowił „oddać” swoją córkę pod rękę trenera Piotra Szafranka. To pod okiem tego trenera trenuje też Kasia Rajkowska (13 l.) srebrna medalista ME młodzików w drużynie i brązowa indywidualnie. Piotr Szafranek jako zawodnik wygrał TOP 12 juniorów. Był brązowym medalistą ME seniorów w drużynie to wielokrotny medalista mistrzostw Polski seniorów.

Obecnie główny trener OSSM Gdańska od 2017 roku. Związany z ośrodkiem jako trener jest od 2005 roku. Piotr Szafranek brał udział w szlifowaniu tenisowego diamentu, jakim jest Jakub Dyjas. To ostatni medalista Mistrzostw Europu w tenisie stołowym. Wyróżniający się zawodnicy KS Nowa Era trenowali w OSSM w czasie swoich ferii.

Sonda Czy lubisz grać w tenis stołowy? Tak Nie