Toruńska Nowa Era szkoli mistrzów

Można śmiało powiedzieć, że Ignacy Utylski (11 l.) był skazany na trenowanie tenisa stołowego. Jego rodzice to byli klasowi zawodnicy. Obecnie zajmują się trenowaniem dzieci. Cieszą się sławą najlepszych trenerów w Polsce. Ignacy w pierwszej klasie zaprzyjaźnił się z Adrianem Nowakowskim (11 l.). Chłopcy uwielbiali rozmawiać o gwiazdach. To Ignacy namówił Adriana na to, aby razem z nim chodził na treningi tenisa stołowego. Adriana trenuje mama Ignacego - Katya Sivakowa. Okazało się, że Adrian ma smykałkę do odbijania białej piłeczki. Teraz obaj zawodnicy KS Nowa Era wystąpili na 3 Wojewódzkim Turnieju Klasyfikacyjnym Młodzików. W zawodach brali udział tenisiści dużo starsi od młodych torunian. Mimo to to zawodnicy KS Nowa Era spotkali się w finale. Tym razem wygrał Ignacy.

- To był dobry mecz. Na wysokim poziomie. Chłopcy mogą grać w tenisa stołowego dzięki wsparciu, jakie klub otrzymuje od Urzędu Miasta Torunia - mówi Katya Sivakowa trener i zarazem prezes klubu KS Nowa Era Toruń. Klub jest związany z toruńską starówką. Dzieci trenują w sali przy ulicy Świętej Katarzyny 9.