Wojciech Mann i Jerzy Owsiak przyjadą do Torunia. Wybitnych nazwisk jest więcej

Toruński Festiwal Książki odbędzie się w dniach 24-30 listopada. Na liście gości są m.in. Jerzy Owsiak, Wojciech Mann, Anita Werner, Joanna Brodzik, czy Robert Więckiewicz

W trakcie imprezy nie zabraknie spotkań z pisarzami, warsztatów i ciekawych dyskusji.

Więcej szczegółów poznaliśmy 23 października. Podajemy je na se.pl!

Toruński Festiwal Książki 2025: Jerzy Owsiak, Wojciech Mann i Anita Werner na liście gości

31. Toruński Festiwal Książki to siedem dni z literaturą w roli głównej. Wśród licznych wydarzeń znajdą się: spotkania autorskie z cenionymi autorkami i autorami, spotkania dla dzieci, spektakl teatralny, warsztaty i koncert. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. W trakcie Festiwalu uczestnicy będą się mogli spotkać m.in. z dyrektorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzym Owsiakiem.

- To człowiek, który stworzył i nadal tworzy naszą codzienność. Słowo niesie jego i niesie to, jak go postrzegamy. Będziemy z nim obgadywać świat. Powiem tak przekornie, ponieważ taka jest jego książka, którą wydał jakiś czas temu. Ona będzie punktem wyjścia do rozmowy z Jerzym Owsiakiem - powiedziała nam Kafka Jaworska, dyrektorka programowa Dworu Artusa.

Na liście gości Toruńskiego Festiwalu Książki 2025 znajdziemy również m.in.:

Wojciecha Manna

Anitę Werner i Michała Kołodziejczyka

Roberta Więckiewicza

Joannę Brodzik

Marcela Woźniaka

Abelarda Gizę

Harmonogram Toruńskiego Festiwalu Książki 2025:

24.11 | Poniedziałek

11:00 | film “Chłopi” cz. 1 (1973) | Artus Cinema

11:00 | warsztaty komunikacji z Mirosławą Sobik | Dwór Artusa

17:00 | spotkanie autorskie z Chrisem Niedenthalem | Dwór Artusa

18:00 | spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem i Joanna Rusinek | Dwór Artusa

19:00 | spotkanie autorskie z Wojciechem Mannem i Katarzyna Kubisiowska | Dwór Artusa

20:00 | RapToPoezja | Kombinat Kultury

25.11 | Wtorek

11:00 | film “Chłopi” cz. 2 (1973) | Artus Cinema

17:00 | spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem | Dwór Artusa

17:00 | spektakl „Pani Pylińska i sekret Chopina” w Baju Pomorskim

18:00 | spotkanie autorskie z Tomaszem Szlendakiem

18:00 | spotkanie autorskie z Renatą Kuryłowicz/Renatą z Worka Kości | Książnica Kopernikańska

19:00 | spotkanie autorskie z Ériciem–Emmanuelem Schmittem | Dwór Artusa

26.11 | Środa

11:00 | film “Chłopi” (2023) | Artus Cinema

17:00 | spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik i Justyną Bilik | Dwór Artusa

18:00 | spotkanie autorskie z Dorotą Kotas | Dwór Artusa

18:00 | spotkanie autorskie z Marcelem Woźniakiem | Książnica Kopernikańska

18:00 | spotkanie o książce Alicji Iwańskiej | Muzeum Etnograficzne w Toruniu

19:00 | spotkanie autorskie z Jurkiem Owsiakiem | Dwór Artusa

19:00 | Reymont improwizowany | Haha impro | Kombinat Kultury

27.11 | Czwartek

15:00 | Webinar g/Głusi w kulturze | online

17:00 | spotkanie autorskie z Robertem Więckiewiczem i Łukaszem Maciejewskim | Dwór Artusa

18:00 | spotkanie autorskie z Mirosławem Ikonowiczem | Dwór Artusa

18:00 | spotkanie autorskie z Weroniką Kostyrko | Książnica Kopernikańska

19:00 | spotkanie autorskie z Piotrem Stelmachem | Dwór Artusa

20:00 | spotkanie autorskie z Maciejem Czarneckim | Książnica Kopernikańska

28.11 | Piątek

17:00 | spotkanie autorskie z Anitą Werner i Michałem Kołodziejczykiem | Dwór Artusa

17:00 | spotkanie autorskie z Jackiem Dehnelem | Książnica Kopernikańska

17:00 | Ruchome królestwa | warsztaty edukacyjne | Dom Muz Podgórz

18:30 | spotkanie autorskie z Julem Łyskawą | Dwór Artusa

19:00 | spotkanie autorskie z Marią Halber | Książnica Kopernikańska

20:00 | Finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta + koncert: Dorota Miśkiewicz i Michael Pipoquinha | Dwór Artusa

29.11 | Sobota

11:00 | warsztaty reporterskie z Aleksandrą Zbroją | Dwór Artusa

11:00 | spacer fotograficzny z Filipem Springerem | Stare Miasto

15:00 | spotkanie autorskie z Filipem Springerem | Dwór Artusa

17:00 | spotkanie autorskie z Zytą Rudzką | Dwór Artusa

18:00 | spotkanie autorskie z Witoldem Szabłowskim | Dwór Artusa

19:00 | spotkanie autorskie z Manuelą Gretkowską | Dwór Artusa

30.11 | Niedziela

11:00 | spotkanie dla dzieci z Anitą Głowińską | Dom Muz Rudak

13:00 | spotkanie dla dzieci z Justyną Bednarek | Dwór Artusa

14:00 | Marek Teler | Dwór Artusa

15:00 | panel astronomiczny dla dzieci o Wilhelminie Iwanowskiej | Dwór Artusa

16:00 | spotkanie autorskie z Joanną Brodzik i Mariką Krajniewską | Dwór Artusa

17:00 | spotkanie dla dzieci z Abelardem Gizą | Dwór Artusa

18:00 | Speed-Book Dating/literackie pogaduszki | Dwór Artusa

19:00 | Slam poetycki | Dwór Artusa

Szczegółowy program dostępny jest w tym miejscu!