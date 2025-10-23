Wojciech Mann i Jerzy Owsiak przyjadą do Torunia. Wybitnych nazwisk jest więcej

- Toruński Festiwal Książki odbędzie się w dniach 24-30 listopada. Na liście gości są m.in. Jerzy Owsiak, Wojciech Mann, Anita Werner, Joanna Brodzik, czy Robert Więckiewicz
- W trakcie imprezy nie zabraknie spotkań z pisarzami, warsztatów i ciekawych dyskusji.
- Więcej szczegółów poznaliśmy 23 października. Podajemy je na se.pl!
Toruński Festiwal Książki 2025: Jerzy Owsiak, Wojciech Mann i Anita Werner na liście gości
31. Toruński Festiwal Książki to siedem dni z literaturą w roli głównej. Wśród licznych wydarzeń znajdą się: spotkania autorskie z cenionymi autorkami i autorami, spotkania dla dzieci, spektakl teatralny, warsztaty i koncert. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. W trakcie Festiwalu uczestnicy będą się mogli spotkać m.in. z dyrektorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzym Owsiakiem.
- To człowiek, który stworzył i nadal tworzy naszą codzienność. Słowo niesie jego i niesie to, jak go postrzegamy. Będziemy z nim obgadywać świat. Powiem tak przekornie, ponieważ taka jest jego książka, którą wydał jakiś czas temu. Ona będzie punktem wyjścia do rozmowy z Jerzym Owsiakiem - powiedziała nam Kafka Jaworska, dyrektorka programowa Dworu Artusa.
Na liście gości Toruńskiego Festiwalu Książki 2025 znajdziemy również m.in.:
- Wojciecha Manna
- Anitę Werner i Michała Kołodziejczyka
- Roberta Więckiewicza
- Joannę Brodzik
- Marcela Woźniaka
- Abelarda Gizę
Harmonogram Toruńskiego Festiwalu Książki 2025:
24.11 | Poniedziałek
- 11:00 | film “Chłopi” cz. 1 (1973) | Artus Cinema
- 11:00 | warsztaty komunikacji z Mirosławą Sobik | Dwór Artusa
- 17:00 | spotkanie autorskie z Chrisem Niedenthalem | Dwór Artusa
- 18:00 | spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem i Joanna Rusinek | Dwór Artusa
- 19:00 | spotkanie autorskie z Wojciechem Mannem i Katarzyna Kubisiowska | Dwór Artusa
- 20:00 | RapToPoezja | Kombinat Kultury
25.11 | Wtorek
- 11:00 | film “Chłopi” cz. 2 (1973) | Artus Cinema
- 17:00 | spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem | Dwór Artusa
- 17:00 | spektakl „Pani Pylińska i sekret Chopina” w Baju Pomorskim
- 18:00 | spotkanie autorskie z Tomaszem Szlendakiem
- 18:00 | spotkanie autorskie z Renatą Kuryłowicz/Renatą z Worka Kości | Książnica Kopernikańska
- 19:00 | spotkanie autorskie z Ériciem–Emmanuelem Schmittem | Dwór Artusa
26.11 | Środa
- 11:00 | film “Chłopi” (2023) | Artus Cinema
- 17:00 | spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik i Justyną Bilik | Dwór Artusa
- 18:00 | spotkanie autorskie z Dorotą Kotas | Dwór Artusa
- 18:00 | spotkanie autorskie z Marcelem Woźniakiem | Książnica Kopernikańska
- 18:00 | spotkanie o książce Alicji Iwańskiej | Muzeum Etnograficzne w Toruniu
- 19:00 | spotkanie autorskie z Jurkiem Owsiakiem | Dwór Artusa
- 19:00 | Reymont improwizowany | Haha impro | Kombinat Kultury
27.11 | Czwartek
- 15:00 | Webinar g/Głusi w kulturze | online
- 17:00 | spotkanie autorskie z Robertem Więckiewiczem i Łukaszem Maciejewskim | Dwór Artusa
- 18:00 | spotkanie autorskie z Mirosławem Ikonowiczem | Dwór Artusa
- 18:00 | spotkanie autorskie z Weroniką Kostyrko | Książnica Kopernikańska
- 19:00 | spotkanie autorskie z Piotrem Stelmachem | Dwór Artusa
- 20:00 | spotkanie autorskie z Maciejem Czarneckim | Książnica Kopernikańska
28.11 | Piątek
- 17:00 | spotkanie autorskie z Anitą Werner i Michałem Kołodziejczykiem | Dwór Artusa
- 17:00 | spotkanie autorskie z Jackiem Dehnelem | Książnica Kopernikańska
- 17:00 | Ruchome królestwa | warsztaty edukacyjne | Dom Muz Podgórz
- 18:30 | spotkanie autorskie z Julem Łyskawą | Dwór Artusa
- 19:00 | spotkanie autorskie z Marią Halber | Książnica Kopernikańska
- 20:00 | Finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta + koncert: Dorota Miśkiewicz i Michael Pipoquinha | Dwór Artusa
29.11 | Sobota
- 11:00 | warsztaty reporterskie z Aleksandrą Zbroją | Dwór Artusa
- 11:00 | spacer fotograficzny z Filipem Springerem | Stare Miasto
- 15:00 | spotkanie autorskie z Filipem Springerem | Dwór Artusa
- 17:00 | spotkanie autorskie z Zytą Rudzką | Dwór Artusa
- 18:00 | spotkanie autorskie z Witoldem Szabłowskim | Dwór Artusa
- 19:00 | spotkanie autorskie z Manuelą Gretkowską | Dwór Artusa
30.11 | Niedziela
- 11:00 | spotkanie dla dzieci z Anitą Głowińską | Dom Muz Rudak
- 13:00 | spotkanie dla dzieci z Justyną Bednarek | Dwór Artusa
- 14:00 | Marek Teler | Dwór Artusa
- 15:00 | panel astronomiczny dla dzieci o Wilhelminie Iwanowskiej | Dwór Artusa
- 16:00 | spotkanie autorskie z Joanną Brodzik i Mariką Krajniewską | Dwór Artusa
- 17:00 | spotkanie dla dzieci z Abelardem Gizą | Dwór Artusa
- 18:00 | Speed-Book Dating/literackie pogaduszki | Dwór Artusa
- 19:00 | Slam poetycki | Dwór Artusa
Szczegółowy program dostępny jest w tym miejscu!
