Wojciech Mann i Jerzy Owsiak przyjadą do Torunia. Wybitnych nazwisk jest więcej

Konrad Marzec
Konrad Marzec
Maria Nowak
Maria Nowak
2025-10-23 15:02

Wybitni goście, ciekawe spotkania, emocjonujące dyskusje - tego wszystkiego będziemy świadkami podczas Toruńskiego Festiwalu Książki zaplanowanego na 24 - 30 listopada. Na liście gości są m.in. Jerzy Owsiak, Wojciech Mann i Anita Werner. Gorących nazwisk jest więcej.

  • Toruński Festiwal Książki odbędzie się w dniach 24-30 listopada. Na liście gości są m.in. Jerzy Owsiak, Wojciech Mann, Anita Werner, Joanna Brodzik, czy Robert Więckiewicz
  • W trakcie imprezy nie zabraknie spotkań z pisarzami, warsztatów i ciekawych dyskusji.
  • Więcej szczegółów poznaliśmy 23 października. Podajemy je na se.pl!

Toruński Festiwal Książki 2025: Jerzy Owsiak, Wojciech Mann i Anita Werner na liście gości

31. Toruński Festiwal Książki to siedem dni z literaturą w roli głównej. Wśród licznych wydarzeń znajdą się: spotkania autorskie z cenionymi autorkami i autorami, spotkania dla dzieci, spektakl teatralny, warsztaty i koncert. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. W trakcie Festiwalu uczestnicy będą się mogli spotkać m.in. z dyrektorem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Jerzym Owsiakiem.

- To człowiek, który stworzył i nadal tworzy naszą codzienność. Słowo niesie jego i niesie to, jak go postrzegamy. Będziemy z nim obgadywać świat. Powiem tak przekornie, ponieważ taka jest jego książka, którą wydał jakiś czas temu. Ona będzie punktem wyjścia do rozmowy z Jerzym Owsiakiem - powiedziała nam Kafka Jaworska, dyrektorka programowa Dworu Artusa.

Na liście gości Toruńskiego Festiwalu Książki 2025 znajdziemy również m.in.:

  • Wojciecha Manna
  • Anitę Werner i Michała Kołodziejczyka
  • Roberta Więckiewicza
  • Joannę Brodzik
  • Marcela Woźniaka
  • Abelarda Gizę
Wybitni goście na Toruńskim Festiwalu Książki
38 zdjęć

Harmonogram Toruńskiego Festiwalu Książki 2025:

24.11 | Poniedziałek

  • 11:00 | film “Chłopi” cz. 1 (1973) | Artus Cinema
  • 11:00 | warsztaty komunikacji z Mirosławą Sobik | Dwór Artusa
  • 17:00 | spotkanie autorskie z Chrisem Niedenthalem | Dwór Artusa
  • 18:00 | spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem i Joanna Rusinek | Dwór Artusa
  • 19:00 | spotkanie autorskie z Wojciechem Mannem i Katarzyna Kubisiowska | Dwór Artusa
  • 20:00 | RapToPoezja | Kombinat Kultury

25.11 | Wtorek

  • 11:00 | film “Chłopi” cz. 2 (1973) | Artus Cinema
  • 17:00 | spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem | Dwór Artusa
  • 17:00 | spektakl „Pani Pylińska i sekret Chopina” w Baju Pomorskim
  • 18:00 | spotkanie autorskie z Tomaszem Szlendakiem
  • 18:00 | spotkanie autorskie z Renatą Kuryłowicz/Renatą z Worka Kości | Książnica Kopernikańska
  • 19:00 | spotkanie autorskie z Ériciem–Emmanuelem Schmittem | Dwór Artusa

26.11 | Środa

  • 11:00 | film “Chłopi” (2023) | Artus Cinema
  • 17:00 | spotkanie autorskie z Sylwią Chutnik i Justyną Bilik | Dwór Artusa
  • 18:00 | spotkanie autorskie z Dorotą Kotas | Dwór Artusa
  • 18:00 | spotkanie autorskie z Marcelem Woźniakiem | Książnica Kopernikańska
  • 18:00 | spotkanie o książce Alicji Iwańskiej | Muzeum Etnograficzne w Toruniu
  • 19:00 | spotkanie autorskie z Jurkiem Owsiakiem | Dwór Artusa
  • 19:00 | Reymont improwizowany | Haha impro | Kombinat Kultury

27.11 | Czwartek

  • 15:00 | Webinar g/Głusi w kulturze | online
  • 17:00 | spotkanie autorskie z Robertem Więckiewiczem i Łukaszem Maciejewskim | Dwór Artusa
  • 18:00 | spotkanie autorskie z Mirosławem Ikonowiczem | Dwór Artusa
  • 18:00 | spotkanie autorskie z Weroniką Kostyrko | Książnica Kopernikańska
  • 19:00 | spotkanie autorskie z Piotrem Stelmachem | Dwór Artusa
  • 20:00 | spotkanie autorskie z Maciejem Czarneckim | Książnica Kopernikańska

28.11 | Piątek

  • 17:00 | spotkanie autorskie z Anitą Werner i Michałem Kołodziejczykiem | Dwór Artusa
  • 17:00 | spotkanie autorskie z Jackiem Dehnelem | Książnica Kopernikańska
  • 17:00 | Ruchome królestwa | warsztaty edukacyjne | Dom Muz Podgórz
  • 18:30 | spotkanie autorskie z Julem Łyskawą | Dwór Artusa
  • 19:00 | spotkanie autorskie z Marią Halber | Książnica Kopernikańska
  • 20:00 | Finał Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O liść konwalii” im. Zbigniewa Herberta + koncert: Dorota Miśkiewicz i Michael Pipoquinha | Dwór Artusa

29.11 | Sobota

  • 11:00 | warsztaty reporterskie z Aleksandrą Zbroją | Dwór Artusa
  • 11:00 | spacer fotograficzny z Filipem Springerem | Stare Miasto
  • 15:00 | spotkanie autorskie z Filipem Springerem | Dwór Artusa
  • 17:00 | spotkanie autorskie z Zytą Rudzką | Dwór Artusa
  • 18:00 | spotkanie autorskie z Witoldem Szabłowskim | Dwór Artusa
  • 19:00 | spotkanie autorskie z Manuelą Gretkowską | Dwór Artusa

30.11 | Niedziela

  • 11:00 | spotkanie dla dzieci z Anitą Głowińską | Dom Muz Rudak
  • 13:00 | spotkanie dla dzieci z Justyną Bednarek | Dwór Artusa
  • 14:00 | Marek Teler | Dwór Artusa
  • 15:00 | panel astronomiczny dla dzieci o Wilhelminie Iwanowskiej | Dwór Artusa
  • 16:00 | spotkanie autorskie z Joanną Brodzik i Mariką Krajniewską | Dwór Artusa
  • 17:00 | spotkanie dla dzieci z Abelardem Gizą | Dwór Artusa
  • 18:00 | Speed-Book Dating/literackie pogaduszki | Dwór Artusa
  • 19:00 | Slam poetycki | Dwór Artusa

Szczegółowy program dostępny jest w tym miejscu!

Polecany artykuł:

Przełom w sprawie remontu ulicy Olsztyńskiej. Padła ważna data
Ilona Termińska z KS Toruń pierwszą prezeską żużlową ze złotem DMP na żużlu. Tak podsumowała sezon 2025
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TORUŃ WIADOMOŚCI
WOJCIECH MANN
JERZY OWSIAK